"Duvar dibine diktiğim incir erkenci tür çıktı. İlk zamanlar sadece kendimiz yiyorduk ancak sonradan erkenci olmasından dolayı köylü pazarında satışa çıkarttık ve incirimiz rağbet gördü. Ağaç yılda 400 kilograma yakın ürün veriyor. İncirin kilogramını 35 liradan satıyorum. İncirimiz şimdi gelir getirici ürün haline geldi."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Evinin önüne diktiği incir fidanı gelir kapısı oldu - Son Dakika

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