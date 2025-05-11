Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek - Son Dakika
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Ekonomi

Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Genç çiftlere verilen faizsiz evlilik kredisine yönelik yeni düzenlemeler yolda. Devletten "evlilik kredisi" alan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları halinde borçlarının silinmesi planlanıyor.

11.05.2025 09:12
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Geçtiğimiz aylarda duyurulan 'evlilik kredisi' için yeni düzenlemelere gidilecek. Edinilen bilgilere göre, evlilik kredisi kullanan çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması yönünde yeni bir düzenleme planlanıyor.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Buna göre evlilik kredisi kullanan gençler çocuk yapmaları durumunda kredi borcu çocuk yardımına sayılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"DEVLETİN BORÇLARDAN VAZGEÇMESİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Efendioğlu, "Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Aile İçi Şiddet, Evlilik, Ekonomi, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ökkeş Kalem:
    Aaaa vatandaslik verdikleri Suriyelilere yardım açmışlar helal olsun 43 26 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ülkeyi nale getirdin diyenler en ön sırada 43 12 Yanıtla
  • Ramazan Çiçek:
    Bence bu iş yeniye eskiye bakmamali kiracı olan çocuk sahibi olanlar göz önüne alınmalı ev sahibi olmaları için destek verilmeli 41 6 Yanıtla
  • Sadettin Erturk:
    çocuk doğunca'ya kadar ödenen taksitler geri ödenecek mi ölü doğum olursa ya da evlatlık alınırsa durum ne olacak 19 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    malesef sadece asgari ücretli çiftlere veriliyor bunu ysnlış buluyorum evlenmek çok büyük külfet devlet burada yanlış yapıyor bir şeyler verecrk fakat vermemek içinde şartları var. 21 2 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    olum ekonomiyi düzeltin millet çocuk yapar zaten neden kendinizi böyle komik duruma düşürüyorsunuz.. 22 0 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Türkiye 'yi seven Milletvekilleri maaşlarını dışında ek geliri olanlar asgari ücret alsın ve vekillerin emekli olması kalksın artık. Siyasi parti finansal destek ve yardımları yarıyarıya azaltılsın, devlette vergilerimizle çarçur etme israf bitsin, bilinçli yapanlara kesin cezalar gelsin, kamudaki yanlışlar halka açıklansın. 22 0 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    İyice şaşırdılar artık. Allah sonumuzu hayır etsin. 15 3 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    EKONOMİNİN BU KADAR KÖTÜ OLDUĞU HUKUK VE ADALETİNSE HİÇ OLMADIĞI GELİR DAGILIMINSA SADECE SARAY VE YANDAŞLARA AYARLANDIĞI BİR TOPLUMDA GENÇLER TABİKİ EVLENEMEZ EVLENMEZ BU DÜZELTİLMEZSE ÜLKE YOK OLUR 10 1 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Bu ülke için, bu millet için çocuk dünyaya getirenlerin aklına şaşayım. Firavunlar kendisine köleler istiyorlar. 0nların çocuklarının hepsi Amerika'da Amerikan vatandaşı.Garip gureba'nın çocuklar askerlik yapıp şehit oluyorlar öldürülüyorlar. Çalışıp firavun ve soyunu besliyorlar... 10 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Lan oğlum inanmayin bak ortada kalır ser sefil olursunuz. Hani 3 çocuk yapın diyordu millete açlığa mahkum ettiler. 4 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    devletimiz çok yaşa 1 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Hiç dikkatinizi çektimi etrafınızda çocuklu Türk gördünüzmü göremezsiniz....pek bir tane göçmenin yanında üçer...beşer çocuğu olmayanı gördünüzmü göremezsiniz... 0 0 Yanıtla
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