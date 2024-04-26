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Ekonomi

Exxon Mobil ve Chevron'un karları düştü

Exxon Mobil ve Chevron\'un karları düştü

ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı yıllık bazda yüzde 28 azalırken, Chevron'un karı yüzde 16 azaldı. Exxon Mobil'in karı 8,2 milyar dolara, Chevron'un karı ise 5,5 milyar dolara düştü.

26.04.2024 15:51
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NEW ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı yıllık bazda yüzde 28, ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı yüzde 16 azaldı.

Enerji şirketleri Exxon Mobil ile Chevron ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını yayımladı.

Buna göre, Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı, düşen doğal gaz fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 28 azalışla 8,2 milyar dolara indi. ExxonMobil, 2023'ün ilk çeyreğinde 11,4 milyar dolar kar bildirmişti.

Enerji devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,79 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2,06'ya geriledi.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da ocak-mart döneminde rafinerilerindeki düşük satış marjları ve düşük doğal gaz fiyatları dolayısıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 5,5 milyar dolara düştü.

Şirket, 2023'ün ocak-mart döneminde 6,6 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 3,46 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 2,97 dolar oldu.

Kaynak: AA

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