Eylül\'de Sanayi Üretimi %2,4 Azaldı

Ekonomi

Sanayi üretimi Eylül ayında yıllık %2,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı. - BAYBURT