Eylülde Cari İşlemler Fazlası 2.99 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde Cari İşlemler Fazlası 2.99 Milyar Dolar

Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon dolar fazla verirken, dış ticaret açığı 3.113 milyon dolar oldu.

12.11.2024 11:21
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Eylül ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ne göre Eylül ayında cari işlemler hesabı 2.988 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.113 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7.390 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.970 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.230 milyon ABD doları ve 59 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 649 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 370 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.725 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1.854 milyon ABD doları ve 176 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, genel hükümet 701 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 560 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 182 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 545 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 363 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.348 milyon ABD doları, 170 milyon ABD doları ve 1.256 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 719 milyon ABD doları net azalış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eylülde Cari İşlemler Fazlası 2.99 Milyar Dolar - Son Dakika

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