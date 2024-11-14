Eylülde Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi

Ekonomi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 214 bin 116 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 artışla 1 milyar 828 milyon 30 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, eylülde 214 bin 116 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,8 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 828 milyon 30 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Eylülde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artışla 115 milyon 837 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 16,7 artışla 4 bin 299 ton oldu.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 ve hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.