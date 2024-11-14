Eylülde Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eylülde Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi

Eylül'de tavuk eti üretimi %11,8, yumurta üretimi ise %4,1 artarak rekor seviyelere ulaştı.

14.11.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 214 bin 116 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 artışla 1 milyar 828 milyon 30 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, eylülde 214 bin 116 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,8 artarken, aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 828 milyon 30 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Eylülde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artışla 115 milyon 837 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 16,7 artışla 4 bin 299 ton oldu.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 ve hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Kaynak: AA

Tavuk Yumurtası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: Eylülde Tavuk Eti ve Yumurtası Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.