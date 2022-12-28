Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler... - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler...

28.12.2022 23:55

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartının olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemeye ilişkin tüm kafa karışıklıkları giderildi. İşte EYT'ye ilişkin tüm merak edilenler...

Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin alınan son kararları açıkladı.

YAŞ ŞARTI YOK

Karar sonrası EYT'de tüm kafa karışıklıkları giderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AYRIM YOK

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek.

İŞVERENLER UNUTULMADI

EYT'de işverenler de unutulmadı. Düzenlemeden işverenlerin mağdur olmaması için kredi paketi hazırlandı. Buna göre patronların kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli kredi verilecek. Ayrıca emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANIN DURUMU NE OLACAK?

Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.

YORUMLAR
500

EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler... - Son Dakika


Son Dakika
23:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler...
23:31 Trabzonspor'un hezimeti sonrası Nihat Kahveci'den olay gönderme: Video gelecek mi?
22:55 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'dan kötü haber! Abdullah Avcı duyurdu
22:53 EYT düzenlemesi nasıl karşılandı? İşte siyaset ve iş dünyasından ilk tepkiler...
22:37 Yolculara havada yanan uçak fotoğrafı atınca bomba araması yapıldı! Gözaltına alındı
22:39 Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı kaleci Batuhan Şen, Trabzonspor maçında harikalar yarattı
22:03 Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti
21:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kinayeli EYT paylaşımı: Hayırlı olsun
21:16 Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
21:01 İBB'nin açıklamasına bakanlıktan cevap! Soylu'nun terörist dediği isimle ilgili bakanlık farklı, belediye farklı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 00:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement