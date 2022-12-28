Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi! İşte madde madde EYT'de tüm merak edilenler...

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Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin alınan son kararları açıkladı.

YAŞ ŞARTI YOK

Karar sonrası EYT'de tüm kafa karışıklıkları giderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını söyledi. Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AYRIM YOK

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabilecek.

İŞVERENLER UNUTULMADI

EYT'de işverenler de unutulmadı. Düzenlemeden işverenlerin mağdur olmaması için kredi paketi hazırlandı. Buna göre patronların kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli kredi verilecek. Ayrıca emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANIN DURUMU NE OLACAK?

Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.