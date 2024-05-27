FAE Fındık Araştırma Enstitüsü'nden Toprakla Buluşan Fındık Fidanları - Son Dakika
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Ekonomi

FAE Fındık Araştırma Enstitüsü'nden Toprakla Buluşan Fındık Fidanları

FAE Fındık Araştırma Enstitüsü\'nden Toprakla Buluşan Fındık Fidanları

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Fındık Araştırma Enstitüsü'nün doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanlarının toprakla buluştuğu fidan dikim töreninde emeği geçenlere teşekkür etti. Serdengeçti, fındığın Giresun ve Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirterek, verim ve kalitenin artırılması gerektiğini vurguladı. AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise fındığın değerinin artırılması için katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

27.05.2024 16:15
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Fındık Araştırma Enstitüsünün (FAE) doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanları toprakla buluşturuldu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, FAE bahçesinde düzenlenen fidan dikim töreninde, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmanın Giresun ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirten Serdengeçti, "Fındık stratejik bir ürünümüz. Sadece Giresun için değil, ülkemiz için de önemli, katma değeri yüsek bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız açısından çok önemli potansiyel teşkil ediyor. Giresun ekonomimizin rakipsiz en büyük değeridir. Bu manada rakipsizdir." dedi.

Serdengeçti, Giresun'da fındık verim ve kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Giresun'da tarım arazilerini geliştiremiyorsak verimliliği artırmalıyız. Eğer biz verimi artırabilirsek rekoltemizi artırabiliriz. Aynı zamanda kaliteyi de artırmalıyız." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılarak fındığının değerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, fındıkla ilgili çalışmalarından dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Vali Serdengeçti ve diğer katılımcılar, konuşmaların ardından doku kültürü laboratuvarını gezerek üretilen fidanları inceledi.

Kaynak: AA

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