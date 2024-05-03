Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM\'de

Ekonomi

400 TL olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin TL\'ye yükseltti

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla ilgili beklenen adım geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları artırılacak.

PİYASADA DENGELERİ BOZANLARA YÜKSEK CEZA

Kanun teklifinin yasalaşması halinde tespit edilen fahiş fiyatlara ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyona çıkarılacak.

Düzenlemeyle enflasyonun dışında piyasa dengesini bozanlara fırsat verilmemesi amaçlanırken tüketicileri zora sokan yüksek fiyatların da önüne geçilecek.

6 GÜNE KADAR İŞ YERİ KAPATMA CEZASI GELİYOR

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in verdiği bilgiye göre, söz konusu kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Güler, "Teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor." dedi.

Bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler 6 güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de yer alıyor.