Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de

Geniş Video İzle

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin kanunlaşmasıyla fahiş fiyatlara cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Suç işleyen işletmelerle ilgili de kapatma cezası uygulanacak.

03.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla ilgili beklenen adım geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları artırılacak.

PİYASADA DENGELERİ BOZANLARA YÜKSEK CEZA

Kanun teklifinin yasalaşması halinde tespit edilen fahiş fiyatlara ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyona çıkarılacak.

Düzenlemeyle enflasyonun dışında piyasa dengesini bozanlara fırsat verilmemesi amaçlanırken tüketicileri zora sokan yüksek fiyatların da önüne geçilecek.

6 GÜNE KADAR İŞ YERİ KAPATMA CEZASI GELİYOR

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in verdiği bilgiye göre, söz konusu kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Güler, "Teklifle fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan para cezalarını artırıyoruz. Stokçuluk yapanlarla ilgili 6 güne kadar iş yeri kapatma cezası geliyor." dedi.

Bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler 6 güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.

Yasada Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de yer alıyor.

Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM\'de

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Derin: İlk tarım kredi marketlerden başlayalım , hem devlet marketi olacaksın hem 3 harfli özel marketlerle fahiş fiyat üzerine yarışacaksın. 27 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Fahiş fiyat stokçuluk 70’li yıllardan bu yana var ve hiç bitmedi. Ceza kesiyorsunuz vergi affından düşüyorsunuz . Koz çok ama el hep kayıp 23 0 Yanıtla
    ferhat eser: fiyat etiketi sorunu çözer 19 0
  • Uğur Türkiye: Hep öyle ceza geliyor diyorsunuz biz ceza falan görmüyoruz 3 harfli marketleri yoklayın 19 0 Yanıtla
  • Turan Akhan: para cezası devletin haraci gibi bişey caydırıcılık istiyorsanız mal varlığına el koyma hapis cezası verin yerde tabi 17 0 Yanıtla
  • Ercan KARABACAK: Bizi böyle kıvrandırmadan belirli ürünler fiyat etiketli satışa çıksın eski sistem bu süreçte kimse kafasına göre zam yapamaz bu kadar basit olan birşeyi neden uylamazasınız…. 8 0 Yanıtla
  • SINAN ZENGİN: Meclisteki çoğu kişi kabul etmez ya ortağı ya hissedarı yada sahibi niye kabul etsinler ki zaten fahiş fiyatı yapan kendileri önce çürük yumurtaları bir eleyin ondan sonra marketlere saldırın her gün market ürünleri el altından zamlaniyor . marketlere kalan 1 kuruş Türkiye geleninde toplanınca kar payı ortaya çıkıyor bunları ele alın bunların ellerini bir kesin zaten düzene girer. ikincisi emlakçılar ve galericiler bunları da es geçmeyin bu duruma getiren bunlar serbest piyasa olduğu sürece kimse birşey yapamaz 4 0 Yanıtla
    Kürşat Oğuz: babaya rahmet aynen öyle 2 0
  • Selim Kayisi: Ceza gelmesin direkt şubeyi kapatın. bak bir daha yapıyorlar mı ? 2 0 Yanıtla
  • islam Bulut null: istediği kadar yükseltsinler cezaları adamlar kat ve katını günlük kazanıyorlar en iyisi fahiş fiyata karşı kapatma cezası en etkili ve kalıcı devlet bilerek para cezası veriyor ki kasaya girsin oradan da cebe 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:42:55. #1.11#
SON DAKİKA: Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement