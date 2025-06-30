Faiz İndirimi Beklentisi Gayrimenkulü Canlandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Faiz İndirimi Beklentisi Gayrimenkulü Canlandırıyor

Faiz İndirimi Beklentisi Gayrimenkulü Canlandırıyor
30.06.2025 10:27
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Emlak uzmanı Özelmacıklı, faiz indirimi beklentisinin gayrimenkul sektörünü hareketlendirdiğini belirtti.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Merkez Bankası'nın Haziran ayında makro ekonomik görünüm nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma kararına rağmen, Temmuz ayında düşüş ihtimalinin kuvvetlenmesi gayrimenkul sektörünü şimdiden hareketlendirdi. Gelecek dönemde yaşanacak faiz indirimlerinin konut kredisi faizlerini düşüreceği beklentisini kuvvetlendirecek. Bazı bankaların şimdiden kredi faizlerini düşürmeye başlaması, yılın başından beri gayrimenkul satışlarında ve fiyatlarında görülen artışın daha da hızlanacağını gösteriyor" dedi.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Merkez Bankası'nın Haziran ayında makro ekonomik görünüm nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma kararına rağmen, Temmuz ayında düşüş ihtimalinin kuvvetlenmesi gayrimenkul sektörünü şimdiden hareketlendirdiğini söyledi.

"Piyasa faiz indirimi beklentisine girdi"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, gelişmelerin, gayrimenkul piyasasında yılın başından beri gözlenen hareketlenmeyi daha da güçlendireceğini belirtti. Özelmacıklı, "Aslında biz bu ay Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı bekliyorduk. Ancak faiz oranlarının değişmemesi bile sektördeki yukarı yönlü ivmeye ciddi bir artış kazandırdı. Çünkü piyasalar bir-iki ay içinde faiz indirimi açıklanabileceği beklentisine girdi. Bu beklenti üzerine bazı bankaların daha şimdiden konut kredi faiz oranlarında az da olsa indirime gitmesini getirdi. Süreç hem alıcıların hem de yatırımcıların piyasaya ilgisini artırıyor" diye konuştu.

"Orta gelirli kesim sabırsızlıkla faiz indirimini bekliyor"

Özellikle orta gelirli kesimin konut kredi faizlerinin düşmesini sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Özelmacıklı, "Birikimini altın, döviz veya faiz gibi enstrümanlarda değerlendiren bu kesim, uygun koşullar olduğunda konut talebini hızla reele çevirmesiyle karakterize olan bir grup. Zira bu vatandaşlar, yatırımdan çok oturumluk konut almak amacında. Bu durum, satılık konut fiyatlarında yükseliş trendine yol açıyor. 2025 yılının başından bu yana satış adetlerinde rekor üstüne rekor kırılan gayrimenkul sektöründe, önümüzdeki aylarda daha da canlı bir tablo öngörüyoruz. Henüz yeni kırılan rekorlar bu yaz yenilenecek gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Fırsatları değerlendiren kazançlı çıkar"

"İlk 6 ayda ülkemizde tüm gayrimenkullerde satışlarımız 1 milyon 410 bin seviyesini geçti. Bu sene konut satışlarının payının daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Haziran ayında konut satışlarında 170 bin satış seviyelerine yaklaştık. Bu açıdan baktığımız ilk 6 ayda konut satışlarımız 750 bin seviyesi ulaşacağını bekliyoruz" diyen Özelmacıklı, bu süreçte alıcıların ve yatırımcıların doğru zamanda harekete geçmesinin kritik olduğunu vurgulayarak, "Konut piyasası, faiz indirimleriyle birlikte daha da canlanacak. Çünkü bu durumda ipotekli satışların toplam satışlar içindeki yaklaşık yüzde 15'lerde kilitlenen aylık payı kademeli olarak artacaktır. Bu dönemde fırsatları değerlendirenler, uzun vadede kazançlı çıkabilir" diye ekledi.

"İlan fiyatlarındaki artışlara dikkat"

Öte yandan vatandaşlara bir de uyarı yapan Özelmacıklı, Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişikliği hatırlattı. Söz konusu değişikliğe göre gayrimenkul ilanlarında "fahiş fiyat artışı" yapılması durumunda emlakçıların yanında mülk sahiplerine de yaptırım getirildiğinin altını çizen Özelmacıklı, "Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra ilan fiyatında "fahiş fiyat artışı" yaptığı tespit edilen 21 taşınmazın mülk sahiplerinin her birine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Bakanlık bu işi takip ediyor ve edecek. Yine de bu noktada 'fahiş fiyat artışı' kavramının; enflasyon oranı, altın fiyatları, döviz kuru gibi somut bir dayanağının olması gerektiğini bir kez daha belirtmekte fayda var" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz İndirimi Beklentisi Gayrimenkulü Canlandırıyor - Son Dakika

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