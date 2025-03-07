Faiz İndirimi Sanayicilerin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Faiz İndirimi Sanayicilerin Yüzünü Güldürüyor

Faiz İndirimi Sanayicilerin Yüzünü Güldürüyor

DSO Başkanı Kasapoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimini sanayi için olumlu buldu ve esneklik sağladığını vurguladı.

07.03.2025 09:49
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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının sanayicilerin finansmana erişimine pozitif etki yaptığını belirterek; "Faiz indirimi, ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için enflasyonla mücadelede daha fazla esneklik sağlanması adına önemli bir adım" dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSP) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararını değerlendirdi. Başkan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada; " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Öncü göstergeler ve yapılan açıklamalar bize faiz indiriminin sinyallerini zaten veriyordu. 2024 yılında başlayan ve kademeli olarak düşürülen faizler, adımların kararlılıkla uygulandığını bizlere işaret etmekle birlikte, sanayiimizin finansmana erişimi için de pozitif yönlü seyir çiziyor. Bu kararla birlikte, Merkez Bankası politika faizi 3 ayda 7,5 puan inmiş oldu. Bu karar, piyasa tarafından beklenen bir hamleydi ve ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için enflasyonla mücadelede daha fazla esneklik sağlanması adına önemli bir adım. Bu indirimin ekonomi için çeşitli sonuçları ve sektörler üzerindeki etkileri olacak. Yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik öneme sahip olan faiz oranlarının düşürülmesi, üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına imkan tanıyacaktır. Türkiye'nin sanayi sektörü, özellikle büyümeye odaklanan KOBİ'ler için faiz oranlarındaki düşüş önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu indirim kararlarının doğru zamanda doğru oranla yapılması önemli. Zira, enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hala risk unsuru taşıdığı unutulmamalıdır" diye konuştu.

"Sanayicilerin günlük işleyişini sürdürebilmesi için güçlü bir nakit akışına ihtiyaçları var" diyen Başkan Kasapoğlu, açıklamasını şu ifadelerde tamamladı:

"Burada vurgulanması gereken husus, ticari kredilerde de paralel indirimlerin uygulanmasıdır. Sanayicilerimiz, öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesini bekliyor. Mevduat faizlerine yansıtılan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak düşürülmesini talep ediyoruz. Üstelik ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar ekonomide maliyetleri artırıp, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı da oluşturmaktadır. Enflasyonist baskıların azaltılması, sanayi sektörünün maliyet yapısını koruması adına önemlidir. Üretim süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve işletmelerin likidite problemleriyle başa çıkabilmeleri adına atılacak adımları önemsiyoruz. Bugün üretime, yatırıma ve istihdama sağlanan destek, geçmişte olduğundan daha büyük bir önem taşımaktadır" - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz İndirimi Sanayicilerin Yüzünü Güldürüyor - Son Dakika

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