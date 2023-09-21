Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak - Son Dakika

Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Son Güncelleme: 21.09.2023 16:08

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 30'a yükseltmesinin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidilecek. Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek. Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişikliğe gidilecek. Karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek. Bu oranlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

İŞTE YENİ FAİZ ORANLARI

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. NTV'nin haberine göre aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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