Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Normalleşme yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa emekliden ve emekçiden başlamalıdır." dedi. Emekliye enflasyonun altında bir zam yapılacağı, asgari ücrete zam yapılamayacağı yönünde izlenim edindiğini söyleyen Özel, bunu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz." dedi.

Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.

"MEYDANLARI DOLDURUR EN SERT TEPKİYİ GÖSTERİRİZ"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde asgari ücretlilere ara zam ve emeklilerin temmuz zammı oranının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soru üzerine ise bu konunun da konuşulduğunu ancak çok umutlu olabilecekleri bir işaret almadıklarını ifade etti.

Emekliye enflasyonun altında bir zam yapılacağı, asgari ücrete zam yapılamayacağı yönünde izlenim edindiğini söyleyen Özel, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz. Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz." dedi.

Özel, yeni anayasa hazırlama süreci konusunda da "mevcut anayasa ihlal edilirken yeni anayasa tartışmalarını manasız bulduğunu" söyledi.

"ONLARIN BİRLİKTELİĞİ MALESEF MEMLEKETE İŞSİZLİK, YOKSULLUK GETİRDİ"

Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve İspanya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara ilişkin sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş herhalde 'iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu'. Biz o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler.

Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik, yoksulluk getirdi. Bugün memlekette maliyetinin altında buğday, çay fiyatı veren, endişe ederiz ki maliyetinin altında fındık fiyatı açıklayacak olan, endişe ederiz ki maliyetinin altında kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelikleri var. Sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler birlikte olsunlar, onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerinin hem liderlerine hem mensuplarına hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum."