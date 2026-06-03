Faktoring Sektörü %52,4 Büyüdü - Son Dakika
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Faktoring Sektörü %52,4 Büyüdü

03.06.2026 11:55
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Faktoring sektörü, 2023 yılının ilk çeyreğinde %52,4 büyüyerek 534,6 milyar lira işlem hacmine ulaştı.

Faktoring sektörünün büyüklüğü ilk çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artarak 534,6 milyar liraya yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliğinden (FKB) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılını yüzde 39,5 büyüme ve 1,7 trilyon lira işlem hacmiyle tamamlayan faktoring sektörü yeni yılda da büyümesini sürdürdü.

İlk çeyrek sonu itibarıyla sektörün işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,4 artarak 534,6 milyar lira, aktif toplamı yüzde 52,8 büyüyerek 525,1 milyar lira, alacaklar kalemi ise yüzde 51,4 yükselişle 471 milyar lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde öz kaynakların yüzde 50 artışla 100,3 milyar liraya ulaşması, faktoring sektörünün mali yapısındaki güçlenmeyi ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini destekleyen önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

Sektörün yılın devamında da büyümesini sürdürmesi beklenirken, küresel ticarette artan belirsizliklerin, finansman koşullarındaki sıkılaşmanın ve reel sektörde nakit akışı baskısının devam etmesinin buna katkı sağlaması öngörülüyor.

"İşletmelerin nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Faktoring Sektörü Başkanı Nurcan Taşdelenler, faktoring sektörünün, işletmelerin yalnızca finansmana erişimini değil, ticari faaliyetlerinin sürekliliğini de destekleyen bir yapı olarak büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Taşdelenler, "Özellikle ticaret hacminin ve vadeli işlemlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmelerin nakit akışlarını daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyoruz. İlk çeyrek verileri, faktoring sektörünün reel ekonominin finansmanında üstlendiği rolün güçlenerek devam ettiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Artık şirketler için satış hacminin değil, bu satışın ne kadar sürede nakde dönüştüğünün belirleyici olduğunu kaydeden Taşdelenler, "Vadelerin uzadığı ve tahsilat sürelerinin öngörülebilirliğinin azaldığı bir dönemde, nakit akışının sürekliliği işletmeler açısından en kritik başlık haline gelmiş durumda. Bu süreçte faktoring sektörü özellikle işletme sermayesi yönetimi ve tahsilat riskinin dengelenmesi açısından daha yoğun şekilde tercih ediliyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Faktoring Sektörü %52,4 Büyüdü - Son Dakika

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