Fargo'nun Dördüncü Sezonu TV+'ta!

Ekonomi

TV+'ta, Emmy, Altın Küre, AFI, Peabody ve TCA ödüllü Fargo dizisi, dördüncü sezonuyla ilk kez ekrana gelecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu ve Chris Rock'ın başrolde yer aldığı Fargo'nun yeni sezonu, Hawley'nin yönettiği iki bölümle TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

11 bölümden oluşan sezon, ilk hafta 3 bölüm, sonraki haftalar 2 yeni bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dizinin dördüncü sezonu, 1950'lerde Kansas City'de geçiyor. Amerikan rüyasından pay almak için mücadele eden iki suç örgütü, aralarında zorlu bir barış anlaşması yapar. Bu anlaşmayı pekiştirmek için, Afrika kökenli Amerikan suç ailesinin lideri Loy Cannon (Chris Rock), en küçük oğlu Satchel'ı (Rodney Jones) İtalyan mafyasının lideri Donatello Fadda'ya (Tommaso Ragno) teslim eder. Buna karşılık Donatello da en küçük oğlu Zero'yu (Jameson Braccioforte) Loy'a verir. Donatello, rutin bir ameliyat sonrasında hastanede hayatını kaybedince, iki aile arasındaki kırılgan barış tehlikeye girer.

Göç, asimilasyon ve güç temalarının iç içe geçtiği bu hikayede, Thurman (Andrew Bird) ve Dibrell Smutny'nin (Anji White) 16 yaşındaki zeki kızı Ethelrida Pearl Smutny'nin (E'myri Crutchfield) de hikayesi anlatılıyor. Ayrıca, Mormon bir kanun adamı olan ABD Mareşali Dick "Deafy" Wickware (Timothy Olyphant), takıntılı tikleriyle bilinen Kansas City polisi Dedektif Odis Weff (Jack Huston) ve başkalarının acısına dayanamayan bir hemşire olan Oraetta Mayflower (Jessie Buckley) da kendini olayların içinde bulur.