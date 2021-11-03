Sabancı Vakfı "Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar" programı 12 yılı geride bıraktı.

13. sezonuna başlamaya hazırlanan programın yeni dönemdeki fark yaratanlarından biri olmak için 30 Kasım 2021'e kadar başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yıllardır yüzlerce başarı hikayesinin bilinmesine destek olarak binlerce kişiye umut ve ilham veren Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın çok kıymetli bir sosyal etki projesi olduğunu aktardı.

Sosyal değişime böylesi katkı sağlayan bir projenin büyük bir etkiyle devam etmesinin kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu belirten Safkan, şunları kaydetti:

"'Fark Yarat, Hayatlar Değişsin!' diyerek çıktığımız bu yolda bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından cesaret veren, ilham kaynağı olan, içimizdeki başarma gücünü keşfetmemize olanak veren yüzlerce hikayeyi görünür kıldık. Onların bir su damlasının büyüyerek koca bir okyanusu etkilemesi gibi, topluma aşıladığı umuda şahit olduk. Sabancı Vakfı olarak 12 yılda 200 fark yaratan hikayeyi paylaşırken değişime inanan bireylerin neler başarabildiğini hep birlikte bir kez daha gördük.

12 yıldır yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren Fark Yaratanlar'ın hikayelerini Türkiye ile paylaşıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçen Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. yılında yine hikayeleriyle cesaret verecek yeni adaylarımızı bekliyoruz."

"Sabancı Üniversitesi Fark Yaratanlar Özel Ödülü'nü bu sene de vereceğiz"

Nevgül Bilsel Safkan, sosyal fayda için, hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkese açık olan programda, bu yıl da seçilen Fark Yaratanlar'ın çalışmalarını yakından takip edeceklerini ve onların çalışmalarını daha da geliştirmeleri adına ihtiyaç duydukları strateji, sürdürülebilirlik, etki ölçümü gibi konularda eğitim ve atölyeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bununla birlikte sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili isimlerinden mentorluk almalarına da olanak sağlayacaklarını kaydeden Safkan, "Tüm bu destekler çerçevesinde sivil alanın ihtiyaçlarına cevap veren bir kapasite geliştirme programı olarak tanımlayabileceğimiz Fark Yaratanlar Programı'nda geçtiğimiz yıl başlattığımız ve öğrenci oylarıyla belirlenen Sabancı Üniversitesi Fark Yaratanlar Özel Ödülü'nü bu sene de vereceğiz. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersini alan öğrenciler, bu kapsamda seçtikleri Fark Yaratan'ın çalışmalarını gönüllü olarak üniversite içinde yaygınlaştırabilecek ya da çeşitli etkinlik ve atölyelerle bir araya gelebilecekler." ifadelerini kullandı.