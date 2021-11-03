Üye Girişi
"Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor - Son Dakika

"Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor

03.11.2021 10:40

Sabancı Vakfı "Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor.

Sabancı Vakfı "Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar" programı 12 yılı geride bıraktı.

13. sezonuna başlamaya hazırlanan programın yeni dönemdeki fark yaratanlarından biri olmak için 30 Kasım 2021'e kadar başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yıllardır yüzlerce başarı hikayesinin bilinmesine destek olarak binlerce kişiye umut ve ilham veren Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın çok kıymetli bir sosyal etki projesi olduğunu aktardı.

Sosyal değişime böylesi katkı sağlayan bir projenin büyük bir etkiyle devam etmesinin kendileri için gurur ve mutluluk verici olduğunu belirten Safkan, şunları kaydetti:

"'Fark Yarat, Hayatlar Değişsin!' diyerek çıktığımız bu yolda bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından cesaret veren, ilham kaynağı olan, içimizdeki başarma gücünü keşfetmemize olanak veren yüzlerce hikayeyi görünür kıldık. Onların bir su damlasının büyüyerek koca bir okyanusu etkilemesi gibi, topluma aşıladığı umuda şahit olduk. Sabancı Vakfı olarak 12 yılda 200 fark yaratan hikayeyi paylaşırken değişime inanan bireylerin neler başarabildiğini hep birlikte bir kez daha gördük.

12 yıldır yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren Fark Yaratanlar'ın hikayelerini Türkiye ile paylaşıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçen Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. yılında yine hikayeleriyle cesaret verecek yeni adaylarımızı bekliyoruz."

"Sabancı Üniversitesi Fark Yaratanlar Özel Ödülü'nü bu sene de vereceğiz"

Nevgül Bilsel Safkan, sosyal fayda için, hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkese açık olan programda, bu yıl da seçilen Fark Yaratanlar'ın çalışmalarını yakından takip edeceklerini ve onların çalışmalarını daha da geliştirmeleri adına ihtiyaç duydukları strateji, sürdürülebilirlik, etki ölçümü gibi konularda eğitim ve atölyeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bununla birlikte sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili isimlerinden mentorluk almalarına da olanak sağlayacaklarını kaydeden Safkan, "Tüm bu destekler çerçevesinde sivil alanın ihtiyaçlarına cevap veren bir kapasite geliştirme programı olarak tanımlayabileceğimiz Fark Yaratanlar Programı'nda geçtiğimiz yıl başlattığımız ve öğrenci oylarıyla belirlenen Sabancı Üniversitesi Fark Yaratanlar Özel Ödülü'nü bu sene de vereceğiz. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersini alan öğrenciler, bu kapsamda seçtikleri Fark Yaratan'ın çalışmalarını gönüllü olarak üniversite içinde yaygınlaştırabilecek ya da çeşitli etkinlik ve atölyelerle bir araya gelebilecekler." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Fark Yaratanlar' programının 13. sezonu başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde 10:38 900 bin lira kazanan Kerem'e yeni teklif yapıldı ama ikna etmeye yetmedi! Aklı başka yerde Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı 10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış 10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu 10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi 08:07 Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz 07:27 Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz

Son Dakika Haberleri
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
10:18 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları         
10:44
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı Twitch, kara para aklama iddialarını doğruladı! 150'den fazla yayıncı için düğmeye basıldı         
10:11
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi         
10:07
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler         
07:21
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:51:26. #1.11#
SON DAKİKA: "Fark Yaratanlar" programının 13. sezonu başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement