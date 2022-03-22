Fas Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde tuttu - Son Dakika
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Fas Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde tuttu

22.03.2022 18:25
Fas Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde tuttu

Fas Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde bıraktı.

Fas Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde bıraktı.

Merkez Bankası'nın yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, küresel ekonomik toparlanmanın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Ukrayna'daki savaşla ilgili olayların damgasını vurduğu uluslararası durumu dikkatle incelendi." denildi.

Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceğinin belirsizliğini koruduğu ancak yansımalarının finans piyasaları, emtia fiyatları, küresel ticaret ve genel olarak ekonomik faaliyetler düzeyinde somut hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, politika faizlerinin değiştirilmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fas'ın şiddetli kuraklık nedeniyle zorlu iklim koşullarıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, ülke ekonomisinin bu gelişmelerin sonuçlarından etkilenmemesinin mümkün olmayacağına vurgu yapılarak, 2021'de yüzde 1,4 olan enflasyonun 2022'de yüzde 4,7'e, 2023'te ise bunun yüzde 1,9 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Fas Merkez Bankası, 2020 yılında iki kez faiz oranlarını değiştirerek, yüzde 1,5'e indirmişti.

O zamandan beri Merkez Bankası, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele tedbirleri kapsamında bu faiz oranını değiştirmedi.

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Merkez Bankası, Ukrayna, Rusya, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fas Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,5 seviyesinde tuttu - Son Dakika


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