Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin - Son Dakika
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Ekonomi

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin

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Milyonlar emekliye yapılacak zammı heyecanla beklerken, gazeteci Fatih Portakal kaç lira emekli maaşı aldığını açıkladı. Canlı yayında bir hesap yapan Portakal, ''44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin'' ifadelerini kullandı.

31.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:43
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3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon oranları belli olacak. Milyonları etkileyecek kritik verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek. Milyonlar geri sayıma geçerken, emekli zammının yüzde 16-17, memur zammının ise yüzde 12-13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

FATİH PORTAKAL MAAŞINI AÇIKLADI

Milyonlar yeni yıl zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, gazeteci Fatih Portakal da ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı. Canlı yayında bir hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" dedi.

14 MİLYON TL MAAŞ İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'ın çalıştığı kanalda aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürülmüştü.

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin

Fatih Portakal, Ekonomi, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ateş:
    Portakal 12500 alsaydın yeri göğü inletirdin.Seninde tuzun kuru beee 187 42 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bence ülke ekonomisini bu tür yüksek emekli maaşlar bitiriyor 108 109 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    rabbim kazancülnebatiışıltıcella ismiyle kazancını artırsın. 22 122 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    PARA BOL OLUNCA ATIP TUTMAK KOLAY PORTAKAL PARA OLMASAYDI KUYRUĞUNU KISTIRIP ABD KAÇARDIN SENDE 79 52 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    en azından adam açık ve doğur söylüyor 94 36 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Avrupa’da olsun o maaşını keserler çünkü hala çalışıyorsun 75 36 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    ama fakir edebiyatina bayilir 66 41 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    derhal istifanı ver portakal 40 66 Yanıtla
  • Nis Ard:
    aylık 500 bin de maaş alsa yeter 3 0 Yanıtla
  • Turgut Ozturk:
    bu öyle konuştuğuna bakmayın ajan gibi sadece Türkiyi kutuluyor parti secmem ama hep akp diyor niye diğerlerini de elenstir muyor bu portakal mı mandalina mı hep devleti kutuluyor yurtdışında gitim ama Türkiye yi çok aradım Türkiye cennet pahalı olabilir biraz ama ana vatanımız 3 0 Yanıtla
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