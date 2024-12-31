Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin

Ekonomi

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon oranları belli olacak. Milyonları etkileyecek kritik verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek. Milyonlar geri sayıma geçerken, emekli zammının yüzde 16-17, memur zammının ise yüzde 12-13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

FATİH PORTAKAL MAAŞINI AÇIKLADI

Milyonlar yeni yıl zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, gazeteci Fatih Portakal da ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı. Canlı yayında bir hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" dedi.

14 MİLYON TL MAAŞ İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'ın çalıştığı kanalda aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürülmüştü.