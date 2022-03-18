Fatma Şahin, Londra'da Yeşil Finansman Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde Londra'da düzenlenen, çevreye hassas ekonomik bir model öneren "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"nda konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şahin, konuşmasında yeşil dönüşüm, göç, yerel kalkınma ve yeşil finansman gibi konulara temas ederek, Türkiye ve İngiltere arasında geliştirilecek iş birliklerinin önemini vurguladı. Dünyada yaşanan savaş, iklim krizi, çevre kirliliği gibi sorunlara dikkati çeken Şahin, "Yeşil güç için, daha temiz bir dünya için bir aradayız. Çocuklar ölmesin, insanlar göç etmesin, insanlar yaşasın diye bugün bir aradayız." ifadelerini kullandı.

"Kendi şehrimizle ilgili, kendi ülkemizle ilgili iddiamız, hedefimiz var"

Yakın zamanda Gaziantep'in yeşil şehir ve şampiyon şehir seçildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bu işleri 'yeşil şehir', 'şampiyon şehir' olalım diye yapmıyoruz. Yeni nesil bir kalkınma var. Artık kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor ve şehirler yarışıyor. Büyük bir rekabet var. Kim bilgiyi bulup iyi bir şekilde yönetirse en güçlü odur. Bilgi, güçtür, iktidar yapar. Bütün medeniyet tarihinde bilgiyi elinde tutanlar dünyanın da sözünü söyler. O yüzden kendi şehrimizle ilgili, kendi ülkemizle ilgili iddiamız, hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler manifestosunda beyan ettikleri başlıkları çalışıyoruz. Akıllı şehirler, sağlıklı şehirler, değer katan şehirler, marka şehirler. Her bir başlık bizim görev alanımız. Bir taraftan bunları yapamaya çalışırken bir taraftan da dibimizde koca bir savaş var. Eğer bugün birçok ülkenin yapmış olduğunu yapsaydık yaklaşık 500 bin kişinin Ege ve Akdeniz'de öldüğü haberini dünya duymuş olacaktı."

"İki ülke arasında güçlü bir irade ve iklim oluştu"

Gaziantep'te göç, temiz enerji, eğitim, şehir ekonomisi, turizm alanında yapılan gelişmeleri aktaran Şahin, "Biz bir model oluşturduk, Gaziantep modeli. Birlikte yaşam modeli. Öldürme, yaşat modeli. Bu kolay bir şey değil. Bir taraftan toplumun sizden beklentilerini vereceksiniz bir taraftan da bu büyük sorunu çözmek için yerel gücünüzle çalışacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil sanayiye dönüşüm sürecini hızlandırmak için iki ülke arasında güçlü bir irade ve iklim oluştuğunu anımsatan Şahin, "Herkes işin farkında ve herkes bu alana çalıştığı zaman kim kazanacak? Dünya kazanacak, insanlık kazanacak, şehirler kazanacak." ifadelerini kullandı.

??????? Şahin'in günübirlik olarak gittiği Londra'da yapılan konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, COP 26 Başkanı Alok Sharma, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretinden Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, çok sayıda kamu, özel sektör temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri de yer aldı.