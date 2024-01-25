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Fed, bankalara destek programını sonlandırıyor - Son Dakika
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Fed, bankalara destek programını sonlandırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankasının iflasının ardından bankalara destek olmak için oluşturulan kredi programını 11 Mart'ta sonlandıracağını duyurdu. Fed, Banka Vadeli Finansman Programı'nın yeni kredi vermeyi durduracağını açıkladı. Programın planlandığı gibi 11 Mart'ta sona erdirileceği belirtilirken, program kapsamında söz konusu tarihe kadar kredi sağlanmaya devam edileceği ifade edildi.

Fed, bankalara destek programını sonlandırıyor
25.01.2024 - 05:51,  Güncelleme: 05:52
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ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının ardından bankalara destek olmak için oluşturulan kredi programını 11 Mart'ta sonlandırılacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) yeni kredi vermeyi durduracağı bildirildi.

Programın planlandığı gibi 11 Mart'ta sona erdirileceği belirtilen açıklamada, program kapsamında söz konusu tarihe kadar kredi sağlanmaya devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, programın geçen yıl bankacılık sisteminin istikrarını sağlamaya ve ekonomiye destek vermeye yardımcı olduğu anımsatıldı.

Fed'in açıklamasında, belirtilen tarihten sonra bankalar ve diğer mevduat kuruluşlarının likidite ihtiyaçlarını karşılamak için iskonto penceresine erişime devam edeceği ifade edildi.

ABD'de riskli krediler nedeniyle ortaya çıkan ciddi zararlar sonucunda geçen yıl mart ayında önemli bazı bankalar iflas noktasına gelmişti.

Toplam 209 milyar dolarlık varlıkla ABD'nin 16'ncı büyük bankası konumundaki Silikon Vadisi Bankasının 10 Mart'taki iflasını Signature Bank ile First Republic Bankın yaşadığı sıkıntılar takip etmişti.

Yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarının devam ettiği ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde gelen banka iflasları, küresel piyasalardaki kaygıları artırmıştı.

Söz konusu iflaslar üzerine Fed, 12 Mart'ta uygun mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla Banka Vadeli Finansman Programı'nı (BTFP) başlatmıştı.

Kaynak: AA
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