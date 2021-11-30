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Fed Başkanı, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Fed Başkanı, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını söyledi Açıklaması

30.11.2021 20:49
Fed Başkanı, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını söyledi Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek fiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı olduğunu yineleyen Powell, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha geniş bir alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum." dedi.

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

Fed'in araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmediğinden emin olmak için kullanacaklarını vurgulayan Powell, yüksek enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

"Fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak"

Powell, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Omicron varyantına ilişkin ise gelecek haftalarda daha fazla bilgi sahibi olacaklarını aktaran Powell, yeni varyantın etkilerinin gelen bilgiler ışığında değerlendirilebileceğini, bunun bir risk olduğunu ancak tahminlere dönüşmediğini dile getirdi.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, devam eden salgın nedeniyle insanların işlerine dönmekte isteksiz olduğunu, iş gücüne katılım oranının eski haline dönmesinin daha uzun süreceğini anlattı.

Powell, "Salgından önce sahip olduğumuz türden harika iş gücü piyasasına geri dönmek için uzun bir genişlemeye ihtiyacımız olacak. Bunu elde etmek için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak." dedi.

ABD'de enflasyon "31 yılın en yüksek artışını" göstermişti

Fed, kasımdaki toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken; aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

Bankanın son toplantısından bu yana ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermişti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bir sonraki toplantısı 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Aralık, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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