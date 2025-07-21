Fed Başkanı Powell'a Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Başkanı Powell'a Soruşturma Talebi

21.07.2025 21:50
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Temsilciler Meclisi Üyesi Luna, Powell'ın yeminli yalan beyanıyla ilgili Adalet Bakanlığına başvurdu.

NEW ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Luna, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yazdığı mektupta, Fed Başkanı Powell'ın 25 Haziran'da ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi huzurunda, yemin ederek Fed binasının yenileme çalışmaları konusunda açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Luna, Powell'ın buradaki ifadelerinde "maddi açıdan yanlış olan" çeşitli iddialarda bulunduğunu öne sürerek, Powell'ın, "VIP yemek salonu yok, yeni mermer yok. Sadece daha önce orada olan eski asansörler var, yeni süs havuzları yok, arı kovanları yok ve çatı bahçeleri de yok." şeklindeki ifadelerinin "gerçeğe aykırı" olduğunu belirtti.

Fed'in Ulusal Başkent Planlama Komisyonuna sunduğu proje belgeleriyle Powell'ın sözlerinin çeliştiğini iddia eden Luna, Powell'ın binanın şimdiye kadar hiç yenilenmediğine yönelik ifadesinin de doğru olmadığını belirtti.

"Titiz bir incelemeyi gerektiriyor"

Luna, Powell'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought'a yazdığı mektupta da yanlış ifadeler kullandığını ileri sürdü.

Bina yenileme projesinin Powell'ın kamuya açık şekilde "yok" dediği unsurları içerdiğini belirten Luna, "Eğer Başkan Powell, Kongre önünde verdiği ifadelerde ya da üst düzey yürütme yetkilileriyle resmi yazışmalarda bu gerçekleri bile isteye yanlış aktardıysa, bu eylemler federal yasalar kapsamında yeminli yalan beyan veya maddi açıdan yanıltıcı ifade kapsamında değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Powell'ın yeminli beyanlarındaki "çelişkilerin" titiz bir incelemeyi gerektirdiğini vurgulayan Luna, bu konuda resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağının kendisine bildirilmesini istedi.

Powell, Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlanmıştı

Donald Trump yönetimi, Powell'ı 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump da Fed binasına yapılan masrafa işaret ederek, "Bu bir renovasyon, nasıl olur da 2,5 milyar dolar harcarsınız?" ifadesini kullanmıştı.

OMB Direktörü Vought, Powell'a gönderdiği mektupta, Fed binası renovasyonu konusunda sorular sormuş, Powell'dan bunları yanıtlamasını istemişti.

Powell, suçlamalara yanıt vermişti

Powell, Vought'a yazdığı cevap mektubunda, suçlamalara açıklık getirmiş, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma sorumluluğunu ciddiyetle ele aldıklarını ve projenin 2017'de onaylanmasından bu yana titizlikle denetlendiğini belirtmişti.

Fed Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl projenin bütçesini onayladığını ifade eden Powell, projeye ilişkin yeni bir inceleme daha yapılmasını talep ettiğini anımsatmıştı.

Powell, projenin iki tarihi binanın yenilenmesini içerdiği için oldukça geniş kapsamlı olduğuna işaret ederek, binalarda inşa edilmelerinden bu yana kapsamlı bir yenileme gerçekleştirilmediğini kaydetmişti.

Projenin, Ulusal Başkent Planlama Komisyonu'nun onayladığı plana uygun şekilde ilerlediğinin altını çizen Powell, inşaatı basitleştirmek ve daha fazla gecikme ya da maliyet artışını önlemek için yapılan az sayıda tasarım değişikliği dışında plana herhangi bir unsur eklenmediğini belirtmişti.

Fed, internet sitesinde renovasyon projesinin detaylarına yer vermiş, devam eden inşaatın fotoğrafları ile videosunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Jerome Powell, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell'a Soruşturma Talebi - Son Dakika

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