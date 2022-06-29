Fed Başkanı Powell: "Fed resesyonu önleyebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Fed Başkanı Powell: "Fed resesyonu önleyebilir"

29.06.2022 19:29
Fed Başkanı Powell: "Fed resesyonu önleyebilir"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Portekiz'in Sintra kasabasında "Merkez Bankacılığı Forumu" düzenledi.

Forumda, "Hızla değişen dünyada para politikası için zorluklar" başlıklı panele Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey katıldı.

Forumda ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğunu belirten Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine kadar düşürebileceğini söyledi.

"Düşük enflasyon ortamından yüksek enflasyon ortamına geçişe izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Powell, hızlı fiyat artışlarının yerleşik hale gelmeyeceğini vurguladı.

Ekonominin resesyona girmesine izin vermeden faiz oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Powell, "Bizim amacımız bu. Bunu başarabileceğimiz yolların mevcut olduğuna inanıyorum." dedi.

Powell, "Hane halkı toplamda güçlü durumda. Aynı durum işletmeler için de geçerli. İstihdam piyasası inanılmaz derecede güçlü. Ekonomi parasal politika hareketlerine dayanabilecek durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde konuşan Lagarde ise, salgın öncesindeki çok düşük enflasyon dönemine yeniden dönüş olasılığının oldukça az olduğunu, merkez bankalarının dikkate değer seviyede yüksek enflasyon oranlarına uyum sağlaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise, "Amacımız düşük enflasyona dönmek. Şu anda çok büyük bir reel gelir şoku ile karşı karşıyayız. Eğer enflasyonda daha yüksek bir devamlılık görürsek, daha sert şekilde hareket etmemiz gerekebilir." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Başkanı Powell: 'Fed resesyonu önleyebilir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 19:36:58. #1.13#
SON DAKİKA: Fed Başkanı Powell: "Fed resesyonu önleyebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement