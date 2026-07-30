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FED Belirsizliği Yatırımcıları Etkiliyor

FED Belirsizliği Yatırımcıları Etkiliyor
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BULLS Portföy Genel Müdürü Orman, FED'in belirsizlik yaratan kararlarının piyasalara olumsuz yansıdığını belirtti.

BULLS Portföy Genel Müdürü Serdar Orman, "Piyasalarda en önemli kalıcı unsur belirsizliktir. FED'in yönlendirici mesaj vermekten kaçınması yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanıyor" dedi.

FED'in son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmediğini hatırlatan Orman, "Karar metni ve sonrasındaki mesajlar piyasalara net bir yol haritası sunmadı. FED daha önce de çok fazla yönlendirme yapmak istemediğini açıklamıştı. Son kararda da bunun yansımasını gördük. Piyasalar bu kadar belirsizliğin arttığı bir dönemde rehberlik bekliyor. Ancak FED fiyatlama mekanizmasının kendi dengesini bulmasını tercih ediyor. Bana göre piyasalar bu duruma olumsuz reaksiyon verdi" değerlendirmesinde bulundu.

ABD tahvil piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı algısını ortaya koyduğunu belirten Orman, "Özellikle uzun vadeli tahvillerde kararın etkileri hissedilir. Teknoloji şirketlerinin bilançolarında kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir. Ancak asıl belirleyici unsur faiz görünümüdür. Faizlerin yüksek seyri teknoloji ve yapay zeka temalı şirketleri küresel ölçekte zorlayacak bir süreci de beraberinde getiriyor. FED kararından çıkan temel sonuç, faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde" diye konuştu.

GÖZLER İNGİLTERE VE JAPONYA MERKEZ BANKALARINDA

Orman, "Küresel yatırımcıların odağı artık diğer büyük merkez bankalarının kararlarına çevrilmiş durumda. Özellikle Japonya Merkez Bankası'nın atabileceği olası adımlar önemli. İki yıl önce küresel piyasalarda önemli etkiler yaratan sürpriz bir Japonya faiz hamlesi görmüştük. Benzer bir sürpriz yeniden gelebilir. Bu nedenle piyasalar hafta sonuna kadar merkez bankalarını yakından izlemeyi tercih edecektir" dedi.

Borsa İstanbul'da 13.500 puan seviyesinin altına gerileyen BIST 100 Endeksi'ni de değerlendiren Orman, "Son dönemde bankacılık hisselerine gelen satışlar endeks üzerinde baskı oluşturdu. Türk hisse senedi piyasasında değerlemeler cazip seviyelere geldi. Buna rağmen kısa vadede risk iştahı sınırlı. Büyük ölçekli holdingler, bankalar ve sanayi şirketleri değerleme açısından ucuz seviyelerde bulunuyor. Ancak teknik görünümde bozulma var. Dolar bazında aşağı yönlü hareketin bir süre daha devam etmesi mümkün. TL bazında 13 bin seviyesinin test edilme ihtimalini göz ardı etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HALKA ARZLARDA İLGİ ENERJİ ŞİRKETLERİNE YÖNELDİ'

Son dönemde artan halka arz trafiğine de değinen Orman, "Yatırımcılar özellikle enerji sektöründeki halka arzlara yoğun ilgi gösteriyor. Enerji, elektrik altyapısı ve trafo üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler pozitif ayrışıyor. Bu şirketlerin ihracatlarının arttığını, yurt dışında önemli projeler aldıklarını ve güçlü karlılıklarını koruduklarını görüyoruz. Yatırım yapmanın zorlaştığı bir dönemde kapasite artıran ve ölçeğini büyüten şirketler enerji ekosisteminden çıkıyor. Bu nedenle sektörün pozitif ayrışması sürebilir" diye konuştu.

Orman, "İkinci çeyrek finansallarında beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayan bankalar bulunuyor ancak hisse performanslarında asıl belirleyici olan makroekonomik görünüm olacaktır. Bankacılık hisselerinde değerlemeler oldukça cazip. Ancak yatırımcıların odak noktası bilançolardan çok faizlerin seyri ve enflasyon görünümü olacak. Faizlerde aşağı yönlü bir alan oluşup oluşmayacağı banka hisselerinin yönünü belirleyecek" dedi.

Temmuz enflasyon verisine ilişkin beklentilerini de paylaşan Orman, "Gıda tarafında geçen yıla kıyasla daha dengeli bir görünüm bulunuyor ve bazı kalemlerde fiyat baskısı azalabilir. Enflasyonla mücadele programını devam ediyor. Temmuz ve özellikle ağustos verileri beklentiler doğrultusunda gelirse piyasalar açısından bir nefes alma fırsatı oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Mevcut piyasa koşullarında agresif risk alımının doğru olmayacağını ifade eden Orman, "Yatırımcıların kademeli ve seçici hareket etmeleri gerekir. Borsadaki fiyatlamaların uzun vadeli yatırımcı açısından makul seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Ancak pozisyonlar ölçülü şekilde artırılmalı. Daha güçlü bir teknik görünüm ve daha net makroekonomik veriler görülmeden agresif davranmak için uygun bir ortam bulunmuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FED Belirsizliği Yatırımcıları Etkiliyor - Son Dakika

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