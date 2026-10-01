Fed faiz artışı beklentisi azalınca Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi artıracağı yönündeki bekletinin azalması ve çip şirketlerinin hisselerindeki yükselişle Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller Fed'in faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirmesine rağmen karışık bir seyir öne çıktı.

Asya piyasalarında ise Fed ile ilgili durum ve ABD'li Micron Technology'nin beklentilerden iyi gelen bilançosunun Japonya ve Güney Kore'deki çip şirketlerinin hisselerinde yarattığı olumlu etkiyle Hindistan hariç pozitif seyir izleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,43 değer kazancıyla 69.046 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,95 yükselişle 6.971,35 puandan kapandı.

Çin ve Hong Kong piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 72.314 puan seviyesinde seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da eylül ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri karşıladı.

Güney Kore'nin ihracatı eylülde yıllık bazda yüzde 83,5 artarak beklentileri aştı. Bu artışta küresel yapay zeka yatırımlarının çip talebini artırmaya devam etmesiyle yarı iletken sevkiyatlarının rekor seviyeye ulaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Trump, söz konusu yatırımlar kapsamında Texas'ta 6 gigavatlık elektrik üretim tesisi, 8 yeni büyük ölçekli nükleer santral ve Alaska'da LNG boru hattı inşa edileceğini söyledi.

Bu yatırım paketinin ABD'nin kritik enerji tedarik zincirini güvence altına alma, ülkenin enerji alanındaki hakimiyetini sağlamlaştırma ve Güney Kore ve tüm Pasifik bölgesiyle ortaklığını her zamankinden daha güçlü hale getirme yolunda büyük bir adım olduğunu belirten Trump, Güney Kore'nin anlaşma kapsamında yüz milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini, bunun karşılığında ülkeye uygulanan tarife oranını düşürdüğünü ifade etti.

Çin, Japonya'nın "üç nükleersizlik ilkesini" sorgulamasından rahatsız

Jeopolitik tarafta ise Çin, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası anayasasında yer alan nükleer silah sahibi olmama, üretmeme ve topraklarına konuşlandırılmasına izin vermeme ilkelerinden oluşan "üç nükleersizlik ilkesini" sorgulamaya yönelik değerlendirmesinden rahatsızlık duyduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun ülkenin güvenlik stratejisini gözden geçirme sürecinde nükleer silahlar ve nükleer yakıtlı denizaltılara sahip olma konusunun "tabu olmadan" tartışılması gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Japonya'nın, Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf, nükleer silahlara sahip olmayan bir ülke olduğunu belirten Guo, bu nedenle Japonya'nın nükleer silah almama, üretmeme, edinmeme ve transfer etmeme yükümlülüğü altında bulunduğuna işaret ederek, "Nükleer silahlara sahip olma, Japonya'nın dilediği gibi tartışabileceği bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Guo, Japonya'nın savunma sisteminin başındaki ismin "nükleer tabu olmasın" demesinin hem NPT'ye hem de savaş sonrası düzene yönelik bir provokasyon olduğunu, bunun ülkedeki sağ kanat güçlerin "genişletilmiş caydırıcılık" adı altında nükleer silahlara sahip olabilmek için "üç nükleersizlik ilkesini" revize etme girişimlerini bir kez daha açığa çıkardığını söyledi.