Fed Faiz Kararı Sonrası New York Borsası Düştü

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalarak 44.713,52 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalışla 6.039,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 kayıpla 19.632,32 puana geriledi.

Fed faiz indirimlerine ara verirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Bankanın faiz kararı sonrasında, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59'a kadar çıkarken, daha sonra yüzde 4,53 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Starbucks, küresel satışları ve karında azalış bildirdi. Ancak finansal sonuçları piyasa beklentilerinden iyi gelen kahve zincirinin hisseleri yüzde 8 yükseldi.

Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin yarattığı satış baskısıyla pazartesi günü yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını dün telafi eden Nvidia'nın hisseleri bugün de gerilemeye devam etti. Şirketin hisseleri, ABD yönetiminin Çin'e çip satışlarına yönelik ek kısıtlamaları değerlendirdiğine dair haberlerin ardından yaklaşık yüzde 4 azaldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri, kripto ve ETF'ler gibi yatırım araçları dahil olmak üzere finansal hizmetlere adım atacağını duyurmasının ardından yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.