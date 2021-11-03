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Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti - Son Dakika

Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

03.11.2021 21:57
Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarındaki ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında Kovid-19 vakalarındaki artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi.

"Salgın ve arz-talep dengesizlikleri fiyat artışlarına katkıda bulundu"

Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, "Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulundu." değerlendirmesine yer verildi.

Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının Kovid-19'un seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Aşılamada kaydedilen ilerleme ve arz kısıtlamalarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Varlık alımları bu ay sonu itibarıyla azaltılmaya başlanacak

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bankanın, aylık 120 milyar dolarlık mevcut varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalmaya gideceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçen aralık ayından bu yana ekonominin Komitenin hedeflerine yönelik kaydettiği önemli ilerlemenin ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını Hazine tahvili için 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 5 milyar dolar azaltmaya başlamaya karar verdi. Bu ayın sonundan itibaren Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 70 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini ayda en az 35 milyar dolar artıracak. Aralık ayından itibaren Komite, Hazine tahvillerini ayda en az 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini ayda en az 30 milyar dolar artıracak."

Ekonomik görünüme göre alımların hızı ayarlanabilir

Açıklamada, Komitenin varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı görüşünde olduğu ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bankanın tahvil alımlarının, piyasa işleyişini ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, Komitenin, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.

Fed'in varlık alımlarının, her ay 15 milyar dolar azaltılması halinde gelecek yılın ortalarında tamamlanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarının hızında azalmaya gitti - Son Dakika Ekonomi


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