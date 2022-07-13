Fed'in Bej Kitabı, talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını gösterdi - Son Dakika
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Fed'in Bej Kitabı, talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını gösterdi

13.07.2022 21:46
Fed'in Bej Kitabı, talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını, bazı bölgelerde ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını, bazı bölgelerde ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin mayıs ortasından bu yana ılımlı hızda dengeli büyüdüğü belirtildi.

Raporda, birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığının bildirildiği, beş bölgede ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiği kaydedildi.

Yüksek gıda ve benzin fiyatlarının hanehalkının isteğe bağlı gelirini azaltmasından dolayı çoğu bölgede tüketici harcamalarının ılımlı olduğuna işaret edilen raporda, ekonomik büyümenin geleceğine ilişkin görünümün çoğunlukla olumsuz olduğu, gelecek 6 ila 12 ay boyunca talebin daha da zayıflamasının beklendiği bildirildi.

Raporda, istihdamın ise çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda arttığı, iş gücü piyasası koşullarının genel olarak sıkı kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Çoğu bölgenin ücret artışları bildirmeye devam ettiği belirtilen raporda, bazı bölgelerin gelecek 6 ayda ücret artışlarının yüksek seyretmesini beklerken, bazılarının ücret baskılarının bu yıl içinde azalmasını beklediği ifade edildi.

Raporda, fiyat artışlarına ilişkin, "Tüketimin tüm aşamalarında tüm bölgelerde önemli fiyat artışları rapor edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gıda, emtia ve enerji maliyetlerindeki artışların önemli düzeyde kaldığı belirtilen raporda, birkaç bölgede gelecekte talebin soğumasıyla ilgili endişelere dikkat çekilirken fiyatlandırma gücünün istikrarlı seyir izlediği aktarıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed'in Bej Kitabı, talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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