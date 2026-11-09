Fed New York Şubesi'nin anketinde enflasyon beklentisi yüzde 3,9'da sabit kaldı

ABD'de tüketicilerin kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ekimde değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 3,3 ve yüzde 3 seviyelerinde kaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek bir yıla ilişkin medyan enflasyon beklentisi ekimde önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesinde seyretti.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,3, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3 seviyelerinde kalmaya devam etti.

Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin medyan beklenti değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde sabit kaldı. Emtia ve temel harcama kalemlerinde gelecek 12 aya ilişkin medyan fiyat artışı beklentileri benzin için 0,6 puan azalarak yüzde 4,2'ye gerilerken, gıda için değişmeyerek yüzde 5,5 oldu.

Sağlık hizmetlerinin maliyetindeki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan artışla yüzde 9,3'e, üniversite eğitimi maliyetine ilişkin beklenti 0,1 puan yükselişle yüzde 7,6'ya, kiralara ilişkin beklenti ise 0,9 puan artışla yüzde 7,7'ye çıktı.

Hanehalklarının kısa, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri değişmezken, iş gücü piyasasına ilişkin beklentileri ise karışık bir görünüm sergiledi.

İşsizlik ve iş kaybı beklentileri kötüleşirken iş bulma beklentileri iyileşti.

ABD'de işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olacağına ilişkin ortalama beklenti 1,4 puan artarak yüzde 45,3'e yükseldi. Böylece söz konusu oran, Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Katılımcıların gelecek 12 ay içinde işlerini kaybetme olasılığına ilişkin ortalama beklentisi 0,4 puan artarak yüzde 13,9'a çıkarken mevcut işlerini kaybetmeleri durumunda yeni bir iş bulabilme olasılığına ilişkin beklentileri 0,4 puan artışla yüzde 46,5'e yükseldi. İş bulma beklentisi böylece Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Gelir ve harcama artışı beklentileri genel olarak istikrarlı seyrederken borç ödemelerinde temerrüde düşme beklentileri kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki beklenen medyan artış 0,1 puan azalarak yüzde 3'e geriledi.

Gelecek bir yıla ilişkin hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi de 0,2 puan düşüşle yüzde 5,3'e indi.

???????ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,7 artmıştı.

Ekim ayına ilişkin TÜFE verileri yarın açıklanacak.