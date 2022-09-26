Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı - Son Dakika
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Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı

26.09.2022 21:58

ABD Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarının ardından yeniden hareketlenen dolar, sabah saatlerinde 18,44 seviyesini aşarak tarihi yinelemişti. Dolar kuru akşam saatlerinde 18,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarının etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti. Son zamanlarda hızlı yükselişini sürdüren dolar/TL, haftanın ilk gününde de 18,44 seviyesini aşarak tarihi zirvesini tekrar yenilemişti. Akşam üstü 18,47 seviyesini aşan kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

FED FAİZİ 75 BAZ PUAN ARTIRDI

Geçtiğimiz hafta Fed'in faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın 75 baz puanlık artışı 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

MERKEZ FAİZİ 10O BAZ PUAN DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası ise Fed'in faiz kararının tam tersi bir adım attı. Para Politikası Kurulu, 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 12'ye çekti.

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Fed ve TCMB'nin faiz kararları sonrası dolar yükselişe geçti. Aralık 2021'deki tarihi zirvesini aşan dolar, bugün 18,47 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Kur saat 21.50 itibarıyla 18.45'ten işlem görüyor.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı - Son Dakika
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