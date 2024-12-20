Fed Yetkilisi Faiz İndirimi Kararına Karşı Oy Kullandı - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Yetkilisi Faiz İndirimi Kararına Karşı Oy Kullandı

Cleveland Fed Başkanı Hammack, enflasyonun düşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 19:50
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Beth Hammack, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt görülmesi gerektiğini düşündüğü için Bankanın son toplantısında faiz indirimine karşı oy kullandığını bildirdi.

Hammack, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu ancak enflasyon konusunda gerçekleştirilecek daha çok iş olduğunu kaydetti.

Ekonomik büyümenin güçlü ve iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret eden Hammack, finansal koşulların genel ölçülerinin gevşemiş durumda olduğunu ve iş dünyasının güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Hammack, olumlu gelişmelere rağmen enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi konusundaki son ilerlemenin düzensiz bir seyir izlediğini ifade etti.

İş gücü piyasasının sağlığı göz önüne alındığında enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmeye odaklanmanın önemli olduğunu vurgulayan Hammack, "Bu hedefe ulaşmak için para politikasının bir süre daha ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı kalması gerekeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hammack, "Para politikasının nötr bir duruştan çok da uzak olmadığı yönündeki tahminime dayanarak, enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görene kadar politika faizini sabit tutmayı tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son ekonomik verilerin gücü, destekleyici finansal koşullar ve sağlıklı bir iş gücü piyasası ortamında enflasyonun gelecek yıl boyunca yüzde 2'nin biraz üzerinde kalacağına dair tahmini nedeniyle aralık ayındaki toplantıda faiz oranını sabit tutmanın en iyi tercih olduğunu düşündüğünü anlatan Hammack, ekonomideki ivme ve son dönemdeki yüksek enflasyon verilerinin gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine sebep olduğunu bildirdi.

Hammack, enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde çok uzun süre kalmasının enflasyon beklentilerinin bozulmasına yol açabileceğini ve enflasyonu hedefe döndürmeyi daha zor hale getirebileceğini ifade etti.

Fed, 17-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen bu yılın son toplantısında, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirmişti.

Söz konusu karar, 1'e karşı 11 oyla alınmıştı. Politika faizinin sabit tutulmasından yana olan Hammack, karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

Cleveland, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Yetkilisi Faiz İndirimi Kararına Karşı Oy Kullandı - Son Dakika

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