Felekşan Onar'ın "Artakalan" sergisi KTSM'de

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar'ın, ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren Artakalan sergisine, 4 Kasım-31 Aralık'ta ev sahipliği yapacak.

KTSM açıklamasına göre, sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açan KTSM, 4 Kasım'dan itibaren bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Felekşan Onar'ın kurucusu olduğu Fy-shan Glass Studio'nun ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği kullanıma yönelik cam eserler ile heykelsi objeleri bir araya getiren Artakalan başlıklı sergi, güncel tasarımın tüketicilerin günlük yaşam deneyimini zenginleştirmenin ötesinde sosyopolitik, ekonomik ve ekolojik düzlemde yaratabileceği faydaya değiniyor. Küratörlüğünü Serra Yentürk'ün yaptığı Artakalan, KTSM'de 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Modern bir disiplin olarak tasarımın toplumsal eşitsizlik, iş gücü sarfiyatı ve doğal kaynakların tüketimi üzerindeki belirleyici rolünü öne süren tarihsel tartışmalar, 21. yüzyıl tasarımcısının statükoyu tersine çevirmede üzerine düşen sorumluluğa bir temel oluşturuyor. Bu çerçevede, çizgisel "Al-Üret-Tüket" sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar, kullanılabilir malzemeyi atığa dönüşmeden ekonomik ve kültürel değeri olan ürünlere çeviriyor.

Artakalan sergisi, Onar'ın imalat süreçlerinden geriye kalan cam parçaları değerlendirdiği bir dizi tasarımına yer veriyor. Saydamlığının ardında uzun araştırma süreçlerini saklayan, insan nefesine gözle görülür bir biçim kazandıran ve tarihsel olarak belki de en incelikli işçiliğin malzemesi olan cama bütüncül bir üretim anlayışıyla yaklaşan Onar'ın tasarımları, atık olarak gözden çıkarılmış parçaların, en az ürüne dönüşenler kadar değerli ve biricik olduğunu ortaya koyuyor.

"Sürdürülebilirlik adına kayda değer bir fark yaratabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Felekşan Onar, Artakalan sergisinin yeni bir farkındalık oluşturacağına inandığını belirterek, "Bence işin kırılma noktası, geriye kalanların biricik güzelliğini fark etmek, onlara birincil üretimler kadar saygı ve özen göstermek ve tabii hayal kurabilmek. Bu bilinç ve hassasiyeti yaratımın her aşamasına yansıtabilirsek sürdürülebilirlik adına kayda değer bir fark yaratabiliriz. Artakalan'ın buna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Fy-Shan Glass Studio'nun işlevsel tasarımları arasında önemli bir yer tutan aydınlatma ve servis ürünleri, sergi mekanı içerisindeki yerleşimleriyle bir tür sunağı andırıyor. İnsan yapımı nesnelerin de bir ruha sahip olduğuna, bu nesnelere ve üretildikleri kaynaklara iyi bakılması gerektiğine inanılan Şintoizm'i akla getiren bu sunak benzeri düzenleme, doğal kaynaklar kadar insan emeğinin de kutsal olduğu fikriyle ilişki kuruyor. Sergi mekanının sonunda ziyaretçileri karşılayan, işlevsel olmayan tek üretim olan "Totem" adlı yerleştirme de söz konusu kaynaklara ve üretimi mümkün kılan insan emeğine atfen anıtsal bir nitelik kazanıyor.

Felekşan Onar'ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla ileri dönüşüm yöntemlerine göre tasarlayıp ürettiği, toplamda 4 ana gruptan oluşan cam eserler, Serra Yentürk'ün küratörlüğünde bir araya geliyor.