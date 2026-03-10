Fener Kültürü Sergisi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fener Kültürü Sergisi Açılıyor

10.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koç Üniversitesi'nde Fenerli Rumların tarihine odaklanan sergi, 11 Mart-24 Ocak arasında açık kalacak.

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) ev sahipliğini yapacağı "Cümle Fener Burada: Hane, Mahalle, Saray ve Şehir" sergisi, yarın ziyarete açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş ve Haris Theodorelis-Rigas'ın üstlendiği ve Osmanlı Devleti dönemindeki Fenerli Rumların tarihini ve kültürlerini odağına alan sergi, 11 Mart-24 Ocak arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bükreş'te yaşayan bir alimin 1719'daki mektubunda dile getirdiği "Cümle Fener burada; artık İstanbul'u hatırlamıyorum" ifadesinden ilham alan sergi, İstanbul'un Haliç kıyısındaki Fener mahallesiyle Eflak ve Boğdan beylikleri arasındaki karşılıklı geçişkenliği ele alıyor.

Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başından itibaren Fenerli Rum devlet adamlarını Eflak-Boğdan voyvodalığına atamasıyla güçlenen bu çok yönlü ilişkiler, İstanbul'u imparatorluk sınırlarının ötesine bağlayan dinamik ve kırılgan bir ağ oluşturdu.

ANAMED'in 4 yıllık araştırma programı "Fenerlilerin Maddi Dünyası" kapsamında hazırlanan sergi, Fenerli seçkinlerin İstanbul'daki hanelerinden Osmanlı sarayına, voyvoda konaklarından Boğaz kıyılarına uzanan yaşam alanlarını, Osmanlı, Yunan ve Romen kültürleri arasındaki etkileşimler çerçevesinde inceliyor.

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor

Nadir albümler ve kitaplar, arşiv belgeleri, haritalar, tablolar, mimari çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla yaklaşık bir yüzyıla yayılan bir toplumsal ve mekansal serüven görünür kılınıyor.

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfının desteğiyle gerçekleştirilen sergi kapsamında uluslararası katılımlı panel de düzenlenecek.

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin tasarlayıp ürettiği üç boyutlu hane ve mahalle modelleri ve Koç Üniversitesi KARMA XR Lab üyelerinin küratörlerle birlikte sanal ortamda canlandırdıkları "Bir Fener Evi" gibi sergi için özel üretilmiş işler sergi deneyimini zenginleştiriyor.

12 Mart'ta gerçekleştirilecek söyleşide, Atina, Gennadius Kütüphanesi direktörü Maria Georgopoulou ile Osmanlı okuma kültürü üzerine çalışmalarıyla bilinen emeritus profesör Johann Strauss ve küratörler, serginin Fenerlilerin tarihini ele alış biçimine getirdiği metodolojik yenilikleri konuşacak.

Bu tarihsel yolculuk, mekansal olarak Fenerlilerin atama tören alaylarının rotasını takip eden on tematik bölüm üzerinden izleyiciyi Fener'den Balkan başkentlerine, saray törenlerinden gündelik yaşama uzanan çok katmanlı bir ağın içine davet ediyor.

On tematik bölümden oluşan sergide, "Fener, Fenerliler ve İlişki Ağları", "Osmanlı Sarayında: Kaftan Giymek", "Patrikhane'de: Hayır Duası Almak", "Kubbe Altında Yaşam: Fener'de Bir Hane", "Beyliklere Uzanan İşlek Güzergahlar", "Beylikler ve Başkentleri (Bükreş)", "Eflak Sarayında (Hükmetmek)", "İstanbul'a Dönüş (Boğaz ve Halki)", "Farklı Sonlar, Yeni Başlangıçlar" ve "Fenerlilerin Arkeolojisi" başlıkları yer alıyor.

Kaynak: AA

Koç Üniversitesi, Ekonomi, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fener Kültürü Sergisi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:31:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Fener Kültürü Sergisi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.