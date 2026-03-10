Fener Kültürü Sergisi Açılıyor

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) ev sahipliğini yapacağı "Cümle Fener Burada: Hane, Mahalle, Saray ve Şehir" sergisi, yarın ziyarete açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Namık Günay Erkal, Firuzan Melike Sümertaş ve Haris Theodorelis-Rigas'ın üstlendiği ve Osmanlı Devleti dönemindeki Fenerli Rumların tarihini ve kültürlerini odağına alan sergi, 11 Mart-24 Ocak arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bükreş'te yaşayan bir alimin 1719'daki mektubunda dile getirdiği "Cümle Fener burada; artık İstanbul'u hatırlamıyorum" ifadesinden ilham alan sergi, İstanbul'un Haliç kıyısındaki Fener mahallesiyle Eflak ve Boğdan beylikleri arasındaki karşılıklı geçişkenliği ele alıyor.

Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl başından itibaren Fenerli Rum devlet adamlarını Eflak-Boğdan voyvodalığına atamasıyla güçlenen bu çok yönlü ilişkiler, İstanbul'u imparatorluk sınırlarının ötesine bağlayan dinamik ve kırılgan bir ağ oluşturdu.

ANAMED'in 4 yıllık araştırma programı "Fenerlilerin Maddi Dünyası" kapsamında hazırlanan sergi, Fenerli seçkinlerin İstanbul'daki hanelerinden Osmanlı sarayına, voyvoda konaklarından Boğaz kıyılarına uzanan yaşam alanlarını, Osmanlı, Yunan ve Romen kültürleri arasındaki etkileşimler çerçevesinde inceliyor.

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor

Nadir albümler ve kitaplar, arşiv belgeleri, haritalar, tablolar, mimari çizimler ve üç boyutlu modeller aracılığıyla yaklaşık bir yüzyıla yayılan bir toplumsal ve mekansal serüven görünür kılınıyor.

Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfının desteğiyle gerçekleştirilen sergi kapsamında uluslararası katılımlı panel de düzenlenecek.

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinin tasarlayıp ürettiği üç boyutlu hane ve mahalle modelleri ve Koç Üniversitesi KARMA XR Lab üyelerinin küratörlerle birlikte sanal ortamda canlandırdıkları "Bir Fener Evi" gibi sergi için özel üretilmiş işler sergi deneyimini zenginleştiriyor.

12 Mart'ta gerçekleştirilecek söyleşide, Atina, Gennadius Kütüphanesi direktörü Maria Georgopoulou ile Osmanlı okuma kültürü üzerine çalışmalarıyla bilinen emeritus profesör Johann Strauss ve küratörler, serginin Fenerlilerin tarihini ele alış biçimine getirdiği metodolojik yenilikleri konuşacak.

Bu tarihsel yolculuk, mekansal olarak Fenerlilerin atama tören alaylarının rotasını takip eden on tematik bölüm üzerinden izleyiciyi Fener'den Balkan başkentlerine, saray törenlerinden gündelik yaşama uzanan çok katmanlı bir ağın içine davet ediyor.

On tematik bölümden oluşan sergide, "Fener, Fenerliler ve İlişki Ağları", "Osmanlı Sarayında: Kaftan Giymek", "Patrikhane'de: Hayır Duası Almak", "Kubbe Altında Yaşam: Fener'de Bir Hane", "Beyliklere Uzanan İşlek Güzergahlar", "Beylikler ve Başkentleri (Bükreş)", "Eflak Sarayında (Hükmetmek)", "İstanbul'a Dönüş (Boğaz ve Halki)", "Farklı Sonlar, Yeni Başlangıçlar" ve "Fenerlilerin Arkeolojisi" başlıkları yer alıyor.