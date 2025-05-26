Fenerbahçe Beko'nun Zaferi Kutlandı

Yıldız Holding, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başarısını kutladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'nun Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek turnuvada elde ettiği zafer, Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsünde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kutlama sonunda pasta kesilirken, Fenerbahçe'nin 2017 yılında kazandığı Türkiye'nin ilk THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası da etkinlikte sergilendi.

Ülker'in, 1993'te Ülkerspor'la başlayan basketbol yatırımı, 2006-15 yılları arasında Fenerbahçe Ülker ismiyle devam etti. Bu sürede, Ülkerspor 4 Türkiye ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşarken, Fenerbahçe Ülker ise 3 Türkiye ligi, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası kazandı.

Ülker Sports Arena'nın açılışı 2012'de yapılırken, Fenerbahçe Ülker, 2015'te ilk kez THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yükselmiş, 2016'da ise final oynamıştı. Sarı-lacivertlilerin 2017'deki ilk şampiyonluğunda da Ülker Metro ana sponsor olarak destek vermişti.