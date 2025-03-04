Ferrero Fındık'ın Ekonomik Etkisi

Ekonomi

Ferrero Fındık, Türkiye'nin fındık ekosistemine yaptığı ekonomik ve sosyal yatırımların etki analizi sonuçlarını paylaştı.

"Ferrero Fındık Ekonomik ve Sosyal Etki Analizi" akademisyenlerin öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekonomik etki analiziyle; Ferrero Fındık'ın Türkiye ekonomisi üzerindeki doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkileri üretim, katma değer, istihdam ve vergi başlıkları altında incelendi. Sosyal etkisi ise şirketin iyi tarım ve iyi sosyal uygulamalarının paydaşlar ve daha geniş toplum üzerindeki yansımalarıyla hesaplandı.

Ferrero Fındık'ın ekonomi üzerinde oluşturduğu faydaların hesaplanmasında "ekonomik etki analizi" ile şirketin faaliyetleriyle diğer sektörleri nasıl etkilediği değerlendirildi. Gerçekleştirilen ilk harcama veya yatırımın doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkileri ölçülerek, ekonomik faaliyetin çeşitli sektörlere nasıl yayıldığı belirlendi.

Şirketin üretimindeki bir birim artışın tüm sektörlerde oluşturduğu artış ile ekonomide 3,26 birimlik toplam üretim çarpanı etkisine yol açtığı görüldü. Buna göre, Ferrero Fındık, 2023 yılında yaptığı üretimle, Türkiye ekonomisi için doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkilerin toplamı olarak 1,4 milyar avroluk etkiyle katkı sağladı.

Ayrıca şirketin ekonomiye katkısı, "katma değer" analizi ile değerlendirildi. Toplam üretimden tüm ara girdi maliyetlerinin düşülmesiyle belirlenen katkı değeri ölçümüne göre, Ferrero Fındık'ın 7,69 birimlik önemli bir katma değer çarpanı etkisine yol açtığı ve doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkilerin toplamı olarak yaklaşık 360 milyon avro toplam katma değer sağladığı belirlendi.

Ferrero Fındık'ın bini aşkın doğrudan istihdama ek olarak, üretim faaliyetleri, bu faaliyetleri sürdürmek için tedarik zinciri operasyonları ve sonuçta hane halkı gelir ve harcamalarındaki artışla, ekonomide doğrudan, dolaylı ve tetikleme etkilerin toplamı olarak 20 bini aşkın istihdam ürettiği belirlendi. Şirket doğrudan vergilerine ek olarak oluşturduğu dolaylı ve tetiklenmiş faaliyetleriyle Türkiye kamu bütçesine yaklaşık 70 milyon avro ek vergi geliri oluşturdu.

Ferrero Değerli Tarım programının sonuçlarını "Sosyal Etki Analizi" gösterdi

Ferrero Fındık, sorumlu ve sürdürülebilir bir değer zinciri için 2012 yılından bu yana aktif olarak yürüttüğü "Ferrero Değerli Tarım (FFV)" programının, sosyal faydasını gösteren etki analizini de paylaştı.

"İyi Tarım Uygulamaları" başlığında, programdan yararlanmak isteyen çiftçilere su yönetimi, suyun korunması, gübre kullanımı, modern tarım teknikleri ve onarıcı tarım gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. Programdan faydalanan çiftçilerin elde ettiği fındığın veriminde ve kalitesinde, ortalama Türk fındık çiftçisine kıyasla artış olduğu görülerek bu farkın finansal etkisi hesaplandı. Buna göre, programa katılan çiftçilere yapılan her bir birim yatırımın, yaklaşık 60 birimlik bir etki olarak geri döndüğü saptandı.

Ferrero Değerli Tarım programı kapsamında, fındık üretiminde sorumlu işgücü istihdamı, adil ve güvenli çalışma koşulları, çocuk haklarına saygı konularını kapsayan 'İyi Sosyal Uygulamalar'ın etkilerine de raporda yer verildi. Bu program kapsamında çeşitli işbirlikleri aracılığıyla; mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara yönelik yaz okulu, hijyen ve eğitim malzemesi desteği ile ailelere yönelik danışmanlık gibi uygulamalar gerçekleştirildi. 2023 yılında, mevsimlik tarım işçisi ve aileleri, fındık bahçesi sahipleri ve tarım aracıları dahil olmak üzere toplam 9 bin kişi bu iyi sosyal uygulamalardan faydalandı.

Bamsı Akın: "Bu çalışma, Türkiye ekonomisine ve Türk fındık çiftçisine katkımızı bilimsel bir yöntemle ortaya koyuyor"

Etki analizi sonuçlarını değerlendiren Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, yenilikçi bir şirket olarak değer zinciri faaliyetleriyle ve yatırımlarla Türkiye'de kayda değer etki sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: "Herkes için değer yaratma" misyonuyla faaliyetlerimizin, fındık ekosisteminde ve paydaşlarımızda önemli bir etki sağladığını bu analiz ile tespit ettik. Türkiye'deki fındık ekosistemine yenilikçi çalışmalarımızla yaptığımız katkıları somut verilerle de desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışma, Türkiye ekonomisine ve Türk fındık çiftçisine katkımızı bilimsel bir yöntemle ortaya koyuyor. Bu çalışmayla, Türkiye'nin üretim, katma değer, istihdam ve vergi gelirleri üzerinde oluşturduğumuz etkiyi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızın altını çiziyoruz." - TRABZON