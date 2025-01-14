Fethiye'de 320 Milyon TL Değerinde Altyapı ve Üstyapı Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Fethiye'de 320 Milyon TL Değerinde Altyapı ve Üstyapı Yatırımı

Fethiye\'de 320 Milyon TL Değerinde Altyapı ve Üstyapı Yatırımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin çeşitli bölgelerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına 320 milyon TL yatırım yaparak şehrin turistik cazibesini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında yeni yollar, içme suyu ve yağmur suyu hatları inşa edilecek.

14.01.2025 16:57  Güncelleme: 16:59
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye'nin yollarını yeniliyor. Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii'ndeki Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi'ndeki Hisarönü-Kayaköy Yolu ve ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı projeleri kapsamında bölgeye yaklaşık 320 milyon TL değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

11 bin metre sıcak asfalt, 6 bin 500 metre otokorkuluk çalışması yapılacak

Proje, Fethiye'nin altyapı sorunlarına çözüm sunarken üstyapı düzenlemeleriyle de bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak. Altyapı çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek. Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Modern Fethiye, güvenli ve konforlu bir yaşam sunuyor

Yol, cadde ve meydan düzenlemeleri sayesinde Fethiye'nin turistik cazibesi artarken, bölge ekonomisi de olumlu yönde etkilenecek. Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fethiye'nin daha güvenli, konforlu ve estetik bir yaşam alanı sunarak hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cabbar, yaptığı açıklamada, "Ölüdeniz yolumuz burası dünyaya açılan bir pencere. Büyükşehir Belediye Başkanımız programı almış. Bu yolumuzun hem genişleme hem yenileme çalışması yapılacak. Turizme çok çok olumlu yönde etkisi olacağına inanıyorum" dedi.

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, "Uzun zamandan beri beklediğimiz bir özlem. Bu özlemi de burada büyükşehirimiz gideriyor Allah'ın izniyle. Sayın Ahmet Aras Başkanımız da turizm bölgesi olduğu için büyük bir önem veriyor. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Fethiye'de başlayan kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacaklarını, geleceğin ihtiyaçlarına uygun modern altyapı ve üstyapı çözümlerini de uygulayacaklarını belirterek. bu çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek Ölüdeniz ve Kayaköy gibi turistik bölgelere çağdaş bir görünüm kazandıracağını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fethiye'de 320 Milyon TL Değerinde Altyapı ve Üstyapı Yatırımı - Son Dakika

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