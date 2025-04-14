Fethiye\'de 328 Milyonluk Yol ve Altyapı Yatırımı

Muğla'nın 13 ilçesinde kırsaldan kıyısala sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılından bu yana 213 bin metre yol çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olan Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ve Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına yaptığı 328 Milyonluk yol ve altyapı yatırımının çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yol yatırımı kapsamında 11 bin metre BSK sıcak asfalt serimi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı, bin 600 metre yağmur suyu hattı ve 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk yapımı yer alıyor.

Turizmin kalbine 328 milyonluk yatırım

Tamamlanan 1. etap Patlangıç-Ovacık çalışmaları kapsamında 2 bin 400 metre pmt serimi, bitümlü temel serimi, binder serimi, 2 bin 100 metre otokorkuluk, 300 metre bordur imalatı yapıldı. Ortalama yol genişliği 15 metre oldu. 3. etapta Ovacık-Ölüdeniz'de içme suyu hat çalışması tamamlanırken 2 bin 800 metre sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

2'nci etap ve 4'üncü etap turizm sezonu sonunda başlayacak

2'nci etap ve 4'üncü etap çalışmalarına ise turizm sezonu ve inşaat yasağından dolayı sezon sonunda başlanması planlanıyor. 2'inci etap kapsamında Hisarönü Mahallesi'nde 2 bin 500 metre, 4'üncü etap kapsamında ise Hisarönü-Kayaköy arasında 3 bin metre yol çalışması yapılacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin ve dünyanın en değerli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz ve Kayaköy hattında, ulaşımdan altyapıya kadar kapsamlı bir dönüşümü sürdürdüklerini, bu yatırım ile sadece bir yolu yenilemiyor, bölgenin geleceğine yatırım yaptıklarını açıkladı. Başkan Aras, çalışmalar tamamlandığında Ölüdeniz'e, Kayakö'e, Hisarönü'ne gelen her misafirlerin artık daha güvenli, konforlu ve modern bir yolda seyahat edeceğini açıkladı. - MUĞLA