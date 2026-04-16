Fethiye'de Sakız Ağacı Projesi
Fethiye'de Sakız Ağacı Projesi

16.04.2026 19:10
Muğla'da kurulan bahçeden elde edilen damla sakızlarıyla çeşitli ürünler üretildi ve satıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kırsalda üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kapısı açmak için Fethiye'de hayata geçirdiği Sakız Ağacı Deneme Bahçesi'nden elde edilen damla sakızları farklı ürünlere dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karakeçililer Mahallesi'nde belediye mülkiyetindeki 7 bin 251 metrekarelik alanın 6 bin metrekarelik kısmında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kurulan bahçede, 190 sakız ağacı dikilerek örnek bir üretim modeli oluşturuldu.

Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği kapsamında Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol yapılarak projenin ortak geliştirilmesi sağlandı.

Bu kapsamda budama, bakım ve hasat süreçleri kooperatif tarafından yürütülmeye başlanan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi'nden elde edilen damla sakızları işlenerek farklı ürünlere dönüştürüldü.

İçeriğinde damla sakızı bulunan dondurma, süt reçeli, Türk kahvesi, damla sakız macunu ve damla sakızlı cilt bakım kremi gibi ürünler kooperatifin satış noktasında vatandaşlarla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde hayata geçirilen projelerle üretim çeşitliliğinin artırıldığını ifade etti.

Kooperatiflerin yalnızca üretim değil, kurumsal gelişim açısından güçlendirilmesine yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne tahsis edilen bina, modern bir üretim merkezine dönüştürülüyor. Kooperatif bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, birçok katma değerli yerel ürün de üretiliyor. Fethiye tahini, Fethiye kaya inciri ve Fethiye göceli tarhana gibi ürünlerin coğrafi işareti alındı."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
