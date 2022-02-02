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"Fiat Dijital Turnuva" motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak - Son Dakika

"Fiat Dijital Turnuva" motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak

02.02.2022 12:23
"Fiat Dijital Turnuva" motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak

Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenecek olan "Fiat Dijital Turnuva" Monza ve Imola Pistleri'nde gerçekleştirilecek.

Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenecek olan "Fiat Dijital Turnuva" Monza ve Imola Pistleri'nde gerçekleştirilecek.

Şirket açıklamasına göre, geçen yıllarda TOSFED Yıldızını Arıyor, Egea Gençler Kupası ve Egea Seni Piste Çağırıyor olmak üzere üç farklı projeyi hayata geçiren Fiat, şimdi de motor sporları meraklılarını esporda buluşturmak üzere "Fiat Dijital Turnuva"yı düzenliyor.

"Assetto Corsa" simülasyonunun içerisindeki dijital turnuva, Monza'daki eleme yarışları ile başlayacak. Monza'da en iyi zamanı yapan 20 katılımcı, Imola'da gerçekleştirilecek olan final yarışında yer almaya hak kazanacak. Espor tutkunları, Fiat Dijital Turnuva'da, Fiat Egea'nın pist kullanımı için özel olarak tasarlanan versiyonunun modellemesi ile yarışacak.

Fiat Dijital Turnuva'ya katılmak isteyen espor tutkunları, 12 Şubat'a kadar Fiat'ın ve ayrıca TOSFED'in resmi web siteleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek. Dijital turnuvanın eleme ayağı 15 ve 21 Şubat tarihleri arasında Monza'da, final ayağı ise toplamda 20 katılımcı ile 25 Şubat tarihinde, dünyanın en hızlı pistlerinden biri olan Imola'da koşulacak. Turnuvanın şampiyonu ise 25 Şubat'ta, Fiat Resmi Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından bir saat sürecek canlı yayında ilan edilecek.

Dijital motor sporları etkinliğinin final yarışı " Formula 1'in Sesi" olarak bilinen Serhan Acar'ın anlatımıyla ve işaret dili çevirisiyle gerçekleştirilecek.

Birincilik ödülünü kazanacak olan yarışmacı 2 bin Steam cüzdan kodunun yanı sıra Fiat Motor Sporları Takımı'nda pilotluk deneyimi yaşayacak. İkincilik ödülünün galibi 1.750 Steam cüzdan kodu ve takım ile Egea'nın pist kullanımı için özel olarak geliştirilen 180HP'lik versiyonuyla co-drive aktivitesine katılabilecek. Turnuvadan üçüncülük ödülüyle ayrılacak olan yarışmacı ise 1.500 Steam cüzdan kodu kazanacak ve Fiat Motor Sporları'nın güvenli sürüş eğitiminden katılarak, sertifika almaya hak kazanacak.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Corsa, Steam, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Fiat Dijital Turnuva' motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak - Son Dakika Ekonomi


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