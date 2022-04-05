Fibabanka ile Paynet KOBİ ve tüketicilere yeni ödeme yöntemi sunuyor - Son Dakika
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Fibabanka ile Paynet KOBİ ve tüketicilere yeni ödeme yöntemi sunuyor

05.04.2022 14:19
Fibabanka ile Paynet KOBİ ve tüketicilere yeni ödeme yöntemi sunuyor

Fibabanka, yenilikçi tahsilat çözümleri sunan Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Fibabanka, yenilikçi tahsilat çözümleri sunan Paynet ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkes, Paynet üye işyerleri üzerinden sunulan 50 bin TL'ye varan kredi ile alışverişlerini kredi kartından daha uzun vadede ödeme imkanına sahip oluyor.

İş birliği kapsamında, Fibabanka'dan kredi kullanıp Paynet üye işyerleri üzerinden ödeme gerçekleştirmek isteyenlere 750TL'den 50 bin TL'ye kadar masrafsız, sigorta bedelsiz, 3 aydan 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Teknolojik değişimlere hızlı şekilde uyum sağlayacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak stratejik yaklaşımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. Dijitalleşme ve teknolojiyi iş süreçlerimize uyarlıyor, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş birliği anlaşmaları imzalıyoruz. Amacımız, Fibabanka üzerinden herkesin benzersiz bir müşteri deneyim yaşaması.

Bu amacın son halkası da Paynet ile olan iş birliğimiz. Bu iş birliği ile Paynet'in iş ortağı olarak çalışan KOBİ'lerin ürün satışlarında müşterilerine sunacakları 'şimdi al taksit taksit öde' alternatifi ile cirolarını arttırmaya destek olurken tüketicilerin de kredi kartı limitlerine takılmadan, bütçelerine uygun vade ve taksitlerle ihtiyaçlarını başka bir platforma gitmeden doğrudan Paynet üzerinden gerçekleştirebildiği dijital kredi hizmetimizi hayata geçirmiş oluyoruz.

Hızlı ve basit bir sürecin ardından tüketicilere ihtiyaçlarına uygun tutarda ve vadede esneklik sağlayan alışveriş kredisi sunuyoruz. Hedefimiz, KOBİ'lerin ve tüketicilerin günlük hayatlarında kullandıkları platform, uygulama ve mağazalarda işlem yaparken aynı noktadan bankamız hizmetlerine de ulaşmasını sağlayarak hem KOBİ'lerin hem tüketicilerin her an ve her yerde yanlarında olmak."

Paynet CEO'su Serkan Çelik ise yeni ürün ve çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İş ortaklarımızla birlikte finansal çözümlerle teknolojiyi birleştirerek yeni ürün ve çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak B2B2C pazarında faaliyet gösterdiğimiz için sepet ortalamamız sektör ortalamasının çok üzerinde. Online kartlı ödemeler sırasında müşterilerin sıklıkla limit sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını ya da kredi kartı limitlerinin tamamını alışverişte kullanmaktan kaçındıklarını gözlemledik ve fiziksel ticarete de dokunan PayKredi ürünümüzü geliştirdik. Bu ürünle KOBİ müşterilerimizin son kullanıcıya yeni ödeme seçenekleri sunabilmesini ve KOBİ'lerin işlem hacimlerinin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Fibabanka ile yaptığımız iş birliği ve entegrasyon sayesinde tüketiciye ödeme anında kredi kullanarak alışverişlerini kesintisiz bir şekilde tamamlama ayrıcalığını sunuyoruz, işletmelerin de enerjilerini tahsilatlarına değil büyümelerine odaklamalarını sağlıyoruz. Üye işyeri, tamamen dijital ve ön onaylı kredi ile dakikalar içinde ödeme alarak ödeme yöntemlerini çeşitlendiriyor ve müşteri kaybının önüne geçerek satış rakamlarını artırabiliyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fibabanka ile Paynet KOBİ ve tüketicilere yeni ödeme yöntemi sunuyor - Son Dakika


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