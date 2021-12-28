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Fibabanka, sermaye piyasalarına yeni bir ürün sunuyor - Son Dakika

Fibabanka, sermaye piyasalarına yeni bir ürün sunuyor

28.12.2021 12:10
Fibabanka, sermaye piyasalarına yeni bir ürün sunuyor

Fibabanka, Türkiye'de ilk defa Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin (TMKŞ) desteği ile gerçekleştirilecek olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını yaparak sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.

Fibabanka, Türkiye'de ilk defa Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin (TMKŞ) desteği ile gerçekleştirilecek olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını yaparak sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, finansal piyasalar için örnek teşkil edecek olan kredi satış işlemi (true-sale) niteliğindeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracını gerçekleştirmek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, Birlikler ve 9 bankanın ortaklığında kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi ile birlikte yürüttüğü projeyi tamamladı.

Öncü niteliğindeki bu projede, TMKŞ'nin sağladığı ürün geliştirme, kredi analitik, bilgi teknolojileri altyapısı ve fon operasyonu hizmetlerinden faydalanıldı. Proje kapsamında geliştirilen üründe, yatırımcılar, Fibabanka tarafından kullandırılmış aktif kalitesi ve ödeme performansı yüksek bireysel kredilerin nakit akış performansından doğacak olan risk ve getiriyi üzerine alabiliyor. Bir başka deyişle, yatırımcı, bu ürünü satın aldığında yatırımcının getirisi söz konusu ihraca dayanak olan kredi portföyünün geri ödeme performansına bağlı oluyor. Böylece, Türkiye'de ilk defa hem ikincil kredi piyasasının oluşumuna hem de kredi riskinin transferine olanak sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, "Yatırımcı açısından TMKŞ'nin desteği ile sermaye piyasalarımıza direkt olarak kredi risk transferine olanak sağlayan ilk banka olmaktan dolayı gururluyuz. Türk bankacılık sektöründe ilklerle anılan yenilikçi bir banka olarak geliştirdiğimiz bu ürün ile Türkiye'de öncü olmaktan ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, alacakların menkul kıymetleştirilerek; bilanço dışına çıkarılması ve karşılığında yatırımcılardan nakit temin edilmesi, alacakların likitleştirilerek risk transferinin yapılabilmesi ve sermaye piyasalarında işlem gören yatırım aracı sayı ve çeşidinin artırılması gibi pek çok amaca hizmet etmek amacıyla kuruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırımcı, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fibabanka, sermaye piyasalarına yeni bir ürün sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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