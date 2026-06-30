Fibromiyalji Tedavi İle Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika
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Fibromiyalji Tedavi İle Kontrol Altına Alınabilir

30.06.2026 10:55
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Prof. Dr. Gün, fibromiyaljinin doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile yönetilebileceğini belirtti.

Lokman Hekim İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Kerem Gün, yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları, kronik yorgunluk ve uyku bozukluğuyla seyreden fibromiyaljinin, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gün, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen fibromiyaljinin toplumda sanılandan daha sık görüldüğünü vurguladı.

Gün, fibromiyaljinin yalnızca yaygın ağrıyla sınırlı bir hastalık olmadığını, özellikle sabah dinlenmeden uyanma, sürekli yorgunluk ve uyku problemleriyle de kendini gösterebildiğini aktararak, "Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen fibromiyalji her yaşta ortaya çıkabilir. Erken tanı ve doğru tedavi yaklaşımı hastaların yaşam kalitesini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Fibromiyaljinin kesin nedeninin bilinmediğini ancak bazı risk faktörlerinin hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabildiğini belirten Gün, ailesinde fibromiyalji öyküsü bulunanlarda ve bazı romatizmal hastalıklara sahip kişilerde riskin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Gün, yoğun stres, düzensiz uyku, travmalar, enfeksiyonlarla aşırı fiziksel veya duygusal yüklenmenin belirtileri tetikleyebileceğini vurgulayarak, "Hastalar zaman zaman atak dönemleri yaşayabilir. Bu dönemler kişiye göre değişmekle birlikte günler, hatta haftalar sürebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Uzun süre hareketsiz kalmak şikayetleri artırabilir"

Gün, tanının hastanın ayrıntılı öyküsü ve fizik muayenesiyle konulduğunu, benzer yakınmalara neden olabilecek tiroit, romatizmal hastalıklar, kas iltihapları, kronik yorgunluk sendromu, vitamin eksiklikleri ve bazı nörolojik hastalıkların öncelikle dışlanması gerektiğini kaydetti.

Doğru tanının tedavinin başarısı açısından önem taşıdığını vurgulayan Gün, kişilerin hastalık hakkında bilinçlendirilmesinin tedavinin önemli bir parçası olduğunu, ilaçların bazı hastalarda belirtilerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Gün, tedavi programının hastanın ağrı düzeyi, uyku kalitesi ve günlük yaşamı dikkate alınarak kişiye özel hazırlanması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Düzenli egzersiz, uyku düzeninin sağlanması, stres yönetimi, fizik tedavi uygulamaları ve gerektiğinde ilaç tedavisinin birlikte planlanması gerekiyor. Yürüyüş, yüzme, bisiklet, germe egzersizleri, hafif kuvvetlendirme çalışmaları ve yoga gibi aktiviteler fibromiyalji belirtilerinin kontrolüne katkı sağlayabilir. Uzun süre hareketsiz kalmak ise şikayetleri artırabilir. Kalitesiz uyku ve yoğun stres ağrı hassasiyetini artırır, düzenli uyku alışkanlığı kazanmak ve stresle başa çıkmayı öğrenmek tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır."

Dengeli beslenmenin genel iyilik halini desteklediğini belirten Gün, aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalar ile fazla kafein ve aşırı alkol tüketiminin bazı hastalarda belirtileri artırabileceğine dikkati çekti.

Gün, fibromiyalji hastalarında irritabl bağırsak sendromu (huzursuz bağırsak sendromu) gibi sindirim sistemi sorunlarının da daha sık görülebildiğini kaydederek, "Uygun tedavi, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, sağlıklı beslenme ve stres yönetimiyle hastalar aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fibromiyalji Tedavi İle Kontrol Altına Alınabilir - Son Dakika

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