Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı - Son Dakika
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Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı

04.10.2022 22:32

Filipinler'de yapılan piyango çekilişi şaibelere sebep oldu. 4 milyon doların (74 milyon lira) verildiği çekilişte 433 kişi 6 rakamı da bilerek büyük ödüle ortak oldu. Ülke genelinde böyle bir çekiliş ilk kez yaşanırken, bazı siyasetçiler soruşturma başlatılmasını istedi.

Filipinler'de 4 milyon dolar (yaklaşık 74,3 milyon lira) değerindeki büyük piyango ödülü 433 kişinin biletine isabet etti. Durum şüphe uyandırırken, bazı siyasetçiler olaya ilişkin soruşturma açılmasını istedi.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ

Filipin medyasına göre, Grand Lotto piyangosunda 433 kadar çok fazla sayıda kişinin "altı rakamı" birden tutturması daha önce hiç görülmedi. BBC'ye konuşan matematik profesörü Guido David, piyangoda 10 milyon giriş olduğu varsayıldığında 433 kazanan olasılığının "1'de bin 224 sıfırlı bir sayı" olduğunu söyledi. David, "Evrendeki bilinen molekül sayısı 80 sıfırdan oluşuyor" dedi.

RAKAMLARIN HEPSİ 9'A BÖLÜNÜYOR

Bununla birlikte, piyango katılımcıları 1'den 55'e kadar altı sayı seçmek zorundaydı. David, çekilişte bu kadar kazanan olmasına katkıda bulunan bir faktörün ise bu kazanan tüm sayıların 9'a bölünebilmesi olduğunu söyledi. Kazanan biletlerin numaraları ise "09-45-36-27-18-54"tü.

Filipinler'de 4 milyon dolarlık büyük ikramiyenin verildiği çekilişi 433 kişi bildi

KİŞİ BAŞI 9 BİN 200 DOLAR ALACAKLAR

Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazananlar yaklaşık 4 milyon dolara (yaklaşık 74,3 milyon lira) denk gelen 236 milyon 91 bin 188 Filipin pesosunu paylaşmak zorunda kalacak. 433 katılımcının her biri 9,2 bin doların (171 bin lira) biraz üzerinde para alacak.

SORUŞTURMA OLACAK MI?

Senato azınlık lideri Koko Pimentel, çekilişin "şüpheli" sonuçlarının açıklanmasını istedi. Pimentel, piyangonunFilipinler hükümetinin onayıyla yapıldığını belirterek, soruşturma yapılmasının kamu şeffaflığı için önemine dikkat çekti.

Öte yandan, Filipinler HPiyango Bürosu (PCSO) CEO'su Melquiades Robles, oyunun akışında herhangi bir düzensizlik olmadığını söyledi ve katılımcıların sayı dizilerine bahis yapma eğiliminde olduğunu vurguladı.

Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Terence Tao, ise böyle bir sayı dizisinin nadir olduğunu, ancak "dünyanın her yerinde her gün yüzlerce piyango yapıldığını ve istatistiksel olarak sonucun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

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SON DAKİKA: Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı - Son Dakika
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