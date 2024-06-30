Filmaşin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Filmaşin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, filmaşin ithalatında yerli üreticilerin zarar görmesi üzerine korunma önlemi alınması kararı alındı. Bu kapsamda, belirli filmaşin çeşitlerinin ithalatında ton başına 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak. Kararda, yerli üretimi olmayan veya teknik özellikleri itibariyle ithalata gereksinim duyulan bazı filmaşin türleri için ise muafiyet sağlandığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

30.06.2024 10:27
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Cıvatadan somuna, telden çiviye kadar çeşitli ürünlerin imalatında kullanılan filmaşinin ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanacak.

Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, bir ürünün ithalat artışının yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidine neden olması halinde, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat kapsamında korunma önlemi alınabildiği belirtildi.

Korunma önlemlerinin yerli üreticilerin mevzuata uygun başvuruları üzerine veya re'sen uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalarıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede yerli üreticilerce filmaşin ithalatında korunma önlemi alınması talepli başvuru üzerine yapılan incelemede korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirildi.

"Bazı filmaşin türleri için muafiyet sağlandı"

Soruşturmada filmaşin ithalatının arttığına ve bu ithalattan yerli üreticilerin zarar gördüğüne ilişkin tespitlere ulaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, yayımlanan kararda belirtilen filmaşin çeşitlerinin ithalatında ton başına birinci yıl 175 dolar, ikinci yıl 170 dolar, üçüncü yıl 165 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Kararda ayrıca yerli üretimi hiç bulunmayan veya teknik özellikleri itibariyle ithalata gereksinim duyulan bazı filmaşin türleri için önlemden muafiyet sağlandı."

Bu çerçevede hazırlanan "Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ve "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filmaşin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak - Son Dakika

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