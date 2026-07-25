Filyos Limanı, Türkiye'nin 3. Büyük Limanı - Son Dakika
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Filyos Limanı, Türkiye'nin 3. Büyük Limanı

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Filyos Limanı'nın önemini vurgulayarak Karabük'ün sanayi hikayesini öne çıkardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos'un Türkiye'nin 3. büyük limanı olduğunu belirterek, "Bu kapsamda en doğru iş, bir an önce bizim denizle buluşmamız lazım, çünkü dünya pazarlarına buradan üretilen malın gidebilmesi için en ucuz taşımacılık olan deniz yolunun kullanılmasına ihtiyacımız var." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası binasının açılış töreninin ardından Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, 89 yıl önce Türkiye tarihinin en büyük gurur kaynaklarından biri olarak ülkenin ilk ağır sanayi hamlesinin Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) atıldığını söyledi.

"Karabük'ün hikayesi Türkiye'nin kalkınma hikayesidir"

???????Ülkenin her köşesinde, demir yollarında, köprülerde, binalarında şehrin alın teri ve emeğinin olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "KARDEMİR ile büyüyen Karabük de küçük yerleşimden modern şehre dönüşmüştür. Dumanı tüten bacalar, yanan ocaklar ve umutla çalışan insanlarla emeğin ateşle yazıldığı bu destana Karabük'te imza atılmıştır. Dolayısıyla Karabük'ün hikayesi Türkiye'nin kalkınma hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 3 Nisan'ın Türkiye'de "Sanayi Günü" olarak kutlanması önerisine destek verdiklerini dile getirerek, "3 Nisan'ın farkındalığını ortaya koymak lazım. Bu kesinlikle ütopik değil, tam tersine doğru bir şey. Bu anlamlı günün ulusal düzeyde tescil edilmesi Karabük'ün, ülke sanayisinin hakkını teslim etmek adına bir adım olacaktır." diye konuştu.

Filyos Limanı'nın, Karabük'teki ve bölgedeki sanayici ve ihracatçı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyos, Türkiye'nin 3. büyük limanı. Bu kapsamda en doğru iş, bir an önce bizim denizle buluşmamız lazım çünkü dünya pazarlarına buradan üretilen malın gidebilmesi için dünyada en ucuz taşımacılık deniz yolu taşımacılığı. Bunun kullanılmasına ihtiyacımız var. Buralar Karabük'e önemli lojistik ve stratejik avantaj sağlamaktadır. "

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için kredi kısıtlarının kaldırılması taleplerini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Büyüklerin yurt dışından borçlanabilme şansı var ama KOBİ'nin yurt içinden borçlanabilme şansı yok. Onun için diyoruz ki KOBİ'lere yönelik en azından pozitif ayrımcılık yapalım." dedi.

Program, kentte alanında başarılı iş insanlarına protokol üyelerince ödül verilmesiyle sona erdi.

Hisarcıklıoğlu, programın ardından Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Altuntepe'nin düğününe katılarak nikah şahidi oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filyos Limanı, Türkiye'nin 3. Büyük Limanı - Son Dakika

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