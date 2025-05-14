FinAI Summit İstanbul'da Yapay Zeka Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

FinAI Summit İstanbul'da Yapay Zeka Tartışıldı

FinAI Summit İstanbul\'da Yapay Zeka Tartışıldı

Garanti BBVA ev sahipliğinde düzenlenen FinAI Summit'te yapay zeka ve etik boyutları ele alındı.

14.05.2025 11:13
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Finans sektörünün en önemli yapay zeka etkinliği FinAI Summit, BBVA Grubu tarafından 5-8 Mayıs tarihleri arasında Meksika, Kolombiya, Türkiye ve İspanya'da gerçekleştirildi. Garanti BBVA ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye oturumunda yapay zekanın finansal hizmetleri nasıl dönüştürdüğü, etik sınırları ve toplumsal etkileri ele alındı.

BBVA Grubu tarafından 5-8 Mayıs tarihleri arasında Meksika, Kolombiya, Türkiye ve İspanya'da gerçekleştirilen FinAI Summit, dünya çapında yapay zekanın finans sektöründeki gücünü ve potansiyelini keşfetmek isteyenleri buluşturdu. Etkinlik serisinin Türkiye ayağı, bankanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

FinAI Summit'te; finansal kapsayıcılığı artıran, müşteri deneyimini iyileştiren ve risk yönetimini optimize eden yenilikçi yapay zeka çözümleri ele alındı. Etkinliğin ilk gününde Meksika'da risk yönetiminde yapay zekanın rolü, ikinci gün ise Kolombiya'da finansal piyasaların dönüşümünde yapay zekanın etkisi masaya yatırıldı. Son gün ise İspanya'da yapay zekanın etik gelişimi tartışıldı. Farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla gerçekleşen bu oturumlar, küresel finans sektöründeki ortak sorunlara yenilikçi çözümler sunan bir bilgi alışverişi ortamı sağladı.

FinAI Summit'in İstanbul durağında sorumlu yapay zeka konuşuldu

FinAI Summit'in üçüncü gününde Türkiye ayağına Garanti BBVA ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki Garanti BBVA Genel Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte, yapay zeka sadece teknik değil; etik, toplumsal ve stratejik boyutlarıyla da ele alındı.

Türkiye'de teknoloji iletişimi denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Dr. Sertaç Doğanay, "Yapay Zeka ve Madalyonun Diğer Yüzü: Sorumlu Yapay Zeka" başlıklı etkileyici konuşmasıyla katılımcılara ilham verdi. Ardından, yine Dr. Doğanay'ın moderasyonunda gerçekleşen panelde; Prof. Dr. Sadi Evren Şeker (İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı), Ayşen Büyükakın (Garanti BBVA Teknoloji AI Factory Birim Müdürü), Uğur Boncuklu (Garanti BBVA Kredi Riski Yönetimi Veri ve İleri Analitik Direktörü) ve Sinan Bayraktar (Garanti BBVA Bireysel Müşteri Çözümleri Veri ve İleri Analitik Direktörü) sorumlu yapay zekanın çeşitli boyutlarını değerlendirdi.

Panelde; yapay zekanın karar alma süreçlerindeki rolü, etik çerçeveleri, toplumsal etkileri ve sorumlu kullanımı gibi konular ele alındı. Katılımcılar, yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil; değer temelli bir yaklaşımın ürünü olduğunu vurguladı.

Yoğun ilgi, üç dilde yayın

GarantiBBVA Genel Müdürlüğünde gerçekleşen etkinlik Türkçe, İngilizce ve İspanyolca simultane çeviriyle çevrimiçi olarak da yayınlandı ve 4 günlük FinAISummit etkinliğinin tamamı 30 farklı ülkeden 6 binden fazla kişi tarafından takip edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi FinAI Summit İstanbul'da Yapay Zeka Tartışıldı - Son Dakika

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