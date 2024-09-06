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Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu Toplandı

Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu Toplandı

Finansal Kurumlar Birliği'nin 12'nci Olağan Genel Kurulu, Finans Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Ali Emre Ballı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hamlesinde görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

06.09.2024 17:33
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Finansal Kurumlar Birliği'nin 12'nci Olağan Genel Kurulu toplantısı Finans Merkezinde yapıldı. Toplantıda konuşan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına Türkiye Yüzyılına damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Banka dışı finans sektörünün gelişmesi yönünde önemli bir misyon yüklenen, finans sektörünün en önemli oyuncularından olan, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 12'nci Olağan Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank konferans salonunda gerçekleşti. Yapılan toplantıya Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ve üye şirket yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, konuşmacıların kürsü konuşmasıyla devam etti. Ayrıca Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı toplantıda sunum yapan İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker'e plaket takdim etti.

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yani Türkiye Yüzyılına damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz"

Genel kurul toplantısında konuşan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal Kurumlar Birliği olarak ilk günden bu yana; temsil ettiğimiz sektörlerin taşıdığı yüksek potansiyeli ekonomik faydaya dönüştürmek için hem ilgili kamu otoritelerimiz hem de iş paydaşlarımız ile yakın iş birliği içerisinde, önemli projelere imza atıyoruz. Banka dışı finansın toplam finans kesimi içindeki payını gelişmiş ekonomiler seviyesine taşıma misyonumuz doğrultusunda gerek mesleki standartların yerleştirilmesi gerekse insan kaynağı kalitesinin artırılması yönünde, gelecek odaklı pek çok girişimi hayata geçirdik. Hali hazırda çatımız altındaki 5 sektör ve 124 üye şirketimizle birlikte; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yani Türkiye Yüzyılına damga vuracak sürdürülebilir kalkınma hamlesinde, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz ile bu kalkınma hamlesinin temel aktörleri olan sanayicimizden KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza kadar ekonomiye itici güç veren tüm paydaşlarımıza dokunmaya; finansal çözümlerle yanlarında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bakanlığınıza, her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazırız"

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal Kurumlar Birliği olarak, ekonomimizin kalkınması ve büyümesi için kamu otoritesine ve bakanlığınıza, her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Banka dışı finans sektörünün önünü açacak ve finans sistemi içindeki konumunu güçlendirecek düzenlemelerin de devreye alınmasıyla; sağlanacak katkının çok daha büyük olacağına eminiz. Taşıdığımız potansiyele ve her bir üyemizin, elini taşın altına koyma iradesine sonsuz güven duyuyoruz. Bu nedenle ihracata, ticarete ve yatırıma yönelik olarak oluşturulan Merkez Bankası, Eximbank, Kredi Garanti Fonu ve benzeri kamu kurumlarının kaynak tahsisine yönelik ekonomi programlarına sektörlerimizin de dahil edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ballı, "2015 yılında ülkemize kazandırdığımız 'Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi' ile 'Merkezi Fatura Kaydı Sistemi, 2020 yılında hayata geçirdiğimiz ve en iyi özel bulut projesi ve maliyet verimliliği alanlarında iki defa ödüle layık görülen BDDK onaylı Türkiye'nin ilk finans bulutu olan 'FKBulut Ortak Veri Merkezi' ve son olarak geçtiğimiz yıl yayınlamaya başladığımız "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi" bunlardan sadece birkaçı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu Toplandı - Son Dakika

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