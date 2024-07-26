Finansal Kurumlar Birliği Statüsünde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Kurumlar Birliği Statüsünde Değişiklik Yapıldı

Finansal Kurumlar Birliği Statüsü, Finansal Kurumlar Birliği'nin organları ve görevlerine ilişkin kararları içeren değişikliklere tabi tutuldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre, Birliğin temsil yetkisi ve oy hakkı düzenlemeleri değiştirildi. Ayrıca, Yönetim Kurulu üye sayıları ve seçim süreçleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Statünün geçici maddeleri ise yürürlükten kaldırıldı.

26.07.2024 14:33
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Finansal Kurumlar Birliğinin organları ve Birliğin Genel Kurul ve görevlerine ilişkin kararları içeren Finansal Kurumlar Birliği Statüsü'nde değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birliğin üyesi ve hissedar olduğu kurum veya kuruluşlarda Birliği temsil etmek görevi, Birliğin üyesi veya hissedar olduğu kurum, kuruluş ya da ortaklıklarda Birliği temsil etmek şeklinde değiştirildi.

Genel Kurulda her şirket eşit oy hakkıyla temsil edilecek ve her bir şirketin oy hakkı 1/Birliğe üye şirket sayısı kadar olacak. Kararlar, oy çokluğuyla alınacak.

Yönetim Kurulu, her bir sektör için ayrı ayrı seçilmek üzere, sektörlerinden en çok oy alan üye şirket sayısı 1-10 olan sektörler için bir, 11-30 olan sektörler için iki, 31 ve üzeri olan sektörler için üç şirketten teşekkül edecek. Üye şirket sayısının değişmesi nedeniyle ilgili sektörün yönetim kurulu üye sayısının değişmesinin gerektiği durumlarda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirleninceye kadar devam edecek.

Kurulca uygun görülen şirketlere Birliğe üyelik zorunluluğu getirilmesi halinde, Birliğin mevcut Yönetim Kurulunda değişiklik olmaksızın, Birliğe yeni üye olan sektördeki şirketlerin tamamının üyeliklerinin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde, yeni sektörün kendi içinden seçeceği üye/üyeler yeni Yönetim Kurulu oluşturulana kadar geçici olarak görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanacak. Yeni Yönetim Kurulu, ilgili şirketlerin üyeliğinden önceki durumda yapılması gereken ilk olağan Genel Kurul toplantısında oluşturulacak.

Yönetim Kurulu Başkanı en fazla bir kez daha seçilebilecek

Yönetim Kurulu başkanı olarak seçilmiş kişi en fazla bir kez daha aynı göreve seçilebilecek ve bir kişi toplamda en fazla iki Yönetim Kurulu görev süresi boyunca Yönetim Kuruluna başkanlık yapabilecek.

Genel Kurulda kabul edilen Birlik masraf iştirak payları Birliğe üye şirketler arasında, Genel Kurulda kabul edilen sektör masraf iştirak payları ise ilgili sektördeki şirketler arasında eşit olarak bölüştürülecek.

Statünün geçici 6'ncı ve geçici 7'nci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

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