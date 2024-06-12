Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına dekont düzenleme imkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına dekont düzenleme imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, finansman şirketleri, tasarruf finansman şirketleri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi işlemleri için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı tanıdı. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşları, belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli (ekstre) de düzenleyebilecek.

12.06.2024 12:19
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Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi işlemleri için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tebliğ kapsamına finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları da eklendi.

Böylece, finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına BSMV'ye tabi işlemleri için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme imkanı tanındı. Kuruluşlar, bu işlemler dışında kalan KDV'ye tabi teslim ve hizmetleri için de fatura düzenleyebilecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre belirli hesap devreleri itibariyle dekont yerine hesap bildirim cetveli( ekstre) de düzenleyebilecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sigorta, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına dekont düzenleme imkanı - Son Dakika

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