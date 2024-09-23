Finansta Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika
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Ekonomi

Finansta Yapay Zeka Zirvesi

Finansta Yapay Zeka Zirvesi

Finans sektöründe yapay zeka kullanımı ve geleceği, Ankara'daki konferansta ele alındı.

23.09.2024 14:19
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Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında konuşan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, borsaların temel görevinin piyasalarda şeffaflığı sağlamak olduğuna işaret ederek, finansal piyasaların değişim içinde olduğunu dile getirdi.

Söz konusu değişimin piyasa gözetimini de etkilediğine dikkati çeken Kırali, yapay zekanın bu alanda kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

Kırali, gözetim faaliyetleri için yapay zeka destekli "Algoritmik Takip ve İzleme Platformu'nu (ATİP)" geliştirdiklerini anlatarak, platformu kısa zamanda devreye almayı hedeflediklerini aktardı.

Projeyle tarımsal emtiada piyasa bozucu manipülatif eylemleri daha hızlı ve net şekilde, yanlış alarmlar üretmeden tespit edebilmeyi amaçladıklarını belirten Kırali, "Bu şekilde de piyasamızın sağlıklı işleyişini, ülkemiz için çok kritik olan tahıl ve gıda piyasasını sağlamak ana amacımız." dedi.

Ali Kırali, AR-GE merkezlerinde kurdukları yapay zeka destekli piyasa gözetim projesine TÜBİTAK'tan fon sağladıklarını bildirerek, desteğin, söz konusu projenin hem finansal hem akademik olarak sağlam temele dayandığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Kırali, finansal piyasalarda yapay zekanın sadece gözetimde değil, risk yönetimi, dolandırıcılığın tespiti ve yatırım stratejilerinin belirlenmesi gibi alanlarda da kullanıldığına işaret etti.

"Türkiye, finans sektöründe yapay zekanın kullanımında öncü"

Yapay Zeka Derneği Başkanı Ali Serhan Koyuncugil de yapay zekanın hayatın güncel noktalarına etkisine değinerek, sanayi ve finansal piyasaları da etkilediğini anlattı.

Koyuncugil, finans sektöründe yapay zekanın varlığını inkar etmenin mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Türkiye, şu anda yapay zeka faaliyetlerini ana başlıklar halinde aldığımız zaman finans sektöründe öncü olarak ifade edebileceğimiz bir noktada." diye konuştu.

Konferansta, TÜRİB ile Pakistan Ürün İhtisas Borsası PMEX arasında işbirliği anlaşması da imzalandı. Anlaşmayla kurumlar arasında bilgi paylaşımı, personel eğitimi, yeni ürün ve platformların geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliği amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansta Yapay Zeka Zirvesi - Son Dakika

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